Шюррле не хочет переходить в «Бешикташ»

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вчера, 13:41

Нападающий «Спартака» не планирует переходить в «Бешикташ», несмотря на предложение от турецкого клуба.

29-летний футболист в данный момент не рассматривает вариант переезда в Турцию.

Напомним, что Шюррле выступает за «Спартак» c августа 2019 года на правах аренды, основные права на игрока принадлежат дортмундской «Боруссии».