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Шюррле не хочет переходить в «Бешикташ»

вчера, 13:41

Нападающий «Спартака» Андре Шюррле не планирует переходить в «Бешикташ», несмотря на предложение от турецкого клуба.

29-летний футболист в данный момент не рассматривает вариант переезда в Турцию.

Напомним, что Шюррле выступает за «Спартак» c августа 2019 года на правах аренды, основные права на игрока принадлежат дортмундской «Боруссии».

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Все комментарии
Dima salev
Dima salev
вчера в 20:09
Шюррле всегда был игроком запасних на 15 минут игры и давал результаты. Это и в челси и в сборной Германии
Сп62
Сп62
вчера в 18:35, ред.
Не согласен, что он играть не хочет. А вот, что не получается, это факт. И причину этого пока объяснить ни кто не может. Видимо, аренда кончится сам уйдёт.
Лиговский
Лиговский
вчера в 16:43
Прикормили свиньи, аж уходить не хочет.
berda2003
berda2003
вчера в 16:40
турки не тупее спартака - платить даже столько же...
Caniggia
Caniggia
вчера в 16:15
Ясен хрен! Зачем нужна Турция с с меньшей в трое зарплатой и где ещё заставят пахать? Есть же федунские халявные многомиллионные нефтедоллары всего лишь за валяние на больничной койке или сидение на лавке!
spartak kursk
spartak kursk
вчера в 16:14
Первые игры в Спартаке показали настоящий класс футболиста..
Последующие игры показали причину непригодности для Боруссии....

К сожалению Шюррле потерял мотивацию....И похоронил свой профессионализм..
makkie
makkie ответил Jake Sully
вчера в 15:58
уже завершил!)
Не путай с Маркизио, который перешёл в Зенит, толком не поиграл - а потом сразу завершил карьеру. Взяли и разочаровали "Принца"...
Сергей Саныч
Сергей Саныч
вчера в 15:52
Если он заиграет в полную силу-мало не покажется.
Умение и мастерство есть.
Может пока что-то мешает.
На карнавалистого не похож.
Трубадур
Трубадур
вчера в 15:42
Шуррле привык жить на широкую тарасовскую ногу за счет обворованных фердуном подмосковных пенсионеров.
Jake Sully
Jake Sully ответил makkie
вчера в 15:39
Шюррле, похоже, уже карьеру подумывает завершать. Что-то не видно у него стремления играть в футбол.
уже завершил!)
Jake Sully
Jake Sully
вчера в 15:38
конечно не хочет, в 2019 году Шюррле закончил карьеру профессионального футболиста, решил просто сидеть на лавке и получать большой мешок от Фидуна, а в Турции придется играть, и не факт что получится после того как закончил карьеру футболиста.
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле
вчера в 15:21
Нужно выбивать ему жирный контракт у тарасни и спокойно завершать карьеру.
Aerobniy
Aerobniy
вчера в 14:42
Шуррле хочет до конца вылечиться и обедать в московских дорогих ресторанах, где ему несказанно понравилось.
blitz
blitz
вчера в 14:28
Шуррле-мурле не дурак.
VIPded
VIPded
вчера в 14:08
Зряплаты в Спартаке хватает, а в Турции ещё и напрягаться заставят...)))
drug01
drug01
вчера в 14:06
Сначало был звезда!!!!
makkie
makkie
вчера в 13:59
Шюррле, похоже, уже карьеру подумывает завершать.
Что-то не видно у него стремления играть в футбол.
viv
viv
вчера в 13:57
Сбитому летчику и на больничном в спартаке не хило живётся......
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 13:57
Конечно, примастился в спартаковских пинатах, какой там берег Турецкий... 😁 😁 😁.
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 13:47
там дурковать не дадут))))
drug01
drug01
вчера в 13:43
зря
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