Шюррле не хочет переходить в «Бешикташ»

Нападающий «Спартака» Андре Шюррле не планирует переходить в «Бешикташ», несмотря на предложение от турецкого клуба.
29-летний футболист в данный момент не рассматривает вариант переезда в Турцию.
Напомним, что Шюррле выступает за «Спартак» c августа 2019 года на правах аренды, основные права на игрока принадлежат дортмундской «Боруссии».
Последующие игры показали причину непригодности для Боруссии....
К сожалению Шюррле потерял мотивацию....И похоронил свой профессионализм..
Последующие игры показали причину непригодности для Боруссии....
К сожалению Шюррле потерял мотивацию....И похоронил свой профессионализм..
Умение и мастерство есть.
Может пока что-то мешает.
На карнавалистого не похож.
Умение и мастерство есть.
Может пока что-то мешает.
На карнавалистого не похож.
Что-то не видно у него стремления играть в футбол.
Что-то не видно у него стремления играть в футбол.