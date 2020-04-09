Хавбек «Локомотива»: «Скорее всего, футболисты пойдут на уступки клубу»

Полузащитник «Локомотива» прокомментировал предложение клуба о сокращении зарплаты.

Окончательно решение пока не принято. Но, скорее всего, футболисты пойдут на уступки клубу, и зарплата снизится на 40 процентов. Но переговоры еще не завершены. Так что не верьте слухам в интернете.

У всех разные ситуации. У кого-то заканчиваются контракты. У меня, как у молодого игрока, зарплата не такая высокая, поэтому мне ее урезать, скорее всего, не будут. Но если клуб все же решит и меня лишить части денег, приму ситуацию как данность, если за это проголосует большинство.