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Хавбек «Локомотива»: «Скорее всего, футболисты пойдут на уступки клубу»

сегодня, 11:46

Полузащитник «Локомотива» Даниил Куликов прокомментировал предложение клуба о сокращении зарплаты.

Окончательно решение пока не принято. Но, скорее всего, футболисты пойдут на уступки клубу, и зарплата снизится на 40 процентов. Но переговоры еще не завершены. Так что не верьте слухам в интернете.

У всех разные ситуации. У кого-то заканчиваются контракты. У меня, как у молодого игрока, зарплата не такая высокая, поэтому мне ее урезать, скорее всего, не будут. Но если клуб все же решит и меня лишить части денег, приму ситуацию как данность, если за это проголосует большинство.

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Все комментарии
Не спартак
Не спартак
сегодня в 14:06
Не пойдут, надут других.
Caniggia
Caniggia
сегодня в 12:25
А куда эти ползающие по полю лодыри денутся? Кто не согласен - вон, на улицу, без всякой компенсации!
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 12:14
пойдут ! у них вариантов нет ни разу!!!!!)))))))
Serg_Diamond
Serg_Diamond
сегодня в 12:03
У кого-то жизнь на нитке, а кто-то думает о прибытке...
beefs
beefs
сегодня в 11:46
хорошо
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