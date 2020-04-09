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Вячеслав Фетисов: «В РПЛ есть смысл задуматься о сокращении зарплат»

вчера, 20:15

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Вячеслав Фетисов поделился мнением о доходах футболистов в России, а также заявил, что некорректно сравнивать их зарплату с доходами врачей:

Есть много людей, которые зарабатывают больше, чем врачи, и несут не такую пользу. Век спортсмена всегда длинный. Это же бизнес. Они зарабатывают, все, что зарабатывают, — делят. Это если говорить о профессиональных лигах. В нашей ситуации немного другая история: полупустые стадионы и большие зарплаты на уровне мировых, мне кажется, это не совсем по стандартам, которые в мире существуют. То есть делить надо то, что ты заработал. Да, мне кажется, есть смысл об этом задуматься, проговорить и принять решение. Но сравнивать футболистов с врачами, наверное, не совсем правильно. Больше, чем врачи, зарабатывают представители многих профессий.

Если бы не было коронавируса, они бы еще больше зарабатывали? Еще меньше бы у нас врачи получали? Это же политика не футболистов, а людей, которые эту политику проводят, и государств, которые как раз упустили возможность. Это не только нас касается, во всем мире такая история. Мир будет другой по-любому после того, как мы переживем эту беду. Точно знаю, что приоритеты будут расставляться в правильном порядке, конфликты всякие надуманные, никому не нужные, мелкие и большие должны уйти на второй, третий план. Затронет ли это новое развитие общества спортсменов — посмотрим. Делать крайними спортсменов и не понять, что был некий системный сбой, и он не сегодняшнего дня. Да, мы обязаны будем пересмотреть политику развития общества в целом.

Несколько клубов уже пошли на снижение зарплат. Например, сегодня об этом объявил ЦСКА

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Все комментарии
Almazny
Almazny
вчера в 21:32
Начинать нужно с РФС.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 21:31
Лучше бы о своей депутатской зарплате задумался, был отличный хоккеист, стал прихвостень единоросский
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 21:06
это не возможно!! для этого надо систему ломать!
Brugzash
Brugzash
вчера в 20:26
Давно пора, как можно годами ничего не делая, получать миллионы.
Caniggia
Caniggia
вчера в 20:25
Начинать надо с вас - жирующих чинуш и посадить вас на 17-тысячный "средний класс", а лучше просто всех посадить! Сталина на вас нет!
Jin-Ho
Jin-Ho
вчера в 20:15, ред.
есть смысл. здравая мысль.
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