Бутенко: «Новая трактовка правила игры рукой уменьшит количество пенальти»

Арбитр ФИФА Андрей Бутенко поделился мнением об изменениях в правилах игры рукой:

Логично, что изменения вступят в силу со старта следующего сезона. В обычных обстоятельствах внесенные IFAB уточнения действовали бы с 1 июля. Но тогда, учитывая сложившуюся в мире ситуацию, пришлось бы менять правила в ходе уже стартовавших турниров. Это было бы неправильно.

Уточнение в правило игры рукой — это правильный шаг для более объективного определения игры рукой. Иногда футболист, выставляя руку под 90 градусов относительно туловища, останавливает мяч полуплечом-полурукой: половина мяча находится на ключице, половина – на руке. В этом случае мы не видим 100-процентного желания сыграть рукой. Просто в силу разных внешних обстоятельств (таких, как скорость и траектория полета мяча) попытка принять мяч грудью оборачивается попаданием в плечо или предплечье. Теперь у арбитров расширены горизонты возможности продолжить игру в такой ситуации.

Считаю, новая трактовка снизит количество назначенных пенальти, отмененных голов, штрафных ударов и дисциплинарных наказаний. Сейчас арбитр, видя, что мяч по проекции больше находится на предплечье, зачастую определяет нарушение. А со следующего сезона такого не будет. Здорово, что теперь то или иное решение становится для арбитров более прозрачным. Полностью поддерживаю эту корректировку, которая не приведет к увеличению зрелищности и сокращению пауз в игре.

Если игроку за пределами штрафной площади мяч со спины попадает в локоть, и его команда за счет этого не получает явного превосходства, то не следует фиксировать нарушение правил. Ведь что такое явное превосходство? Например, когда мяч от локтя игрока 1 отскочил к партнеру (игроку 2), и тот выскочил один на один с вратарем. Такой эпизод должен трактоваться как фол, поскольку создана явная возможность забить. Это подтверждается тем, что нарушение правил на игроке 2 влечет за собой удаление сфолившего защитника.

Не надо свистеть каждый контакт. Если касание мяча руки не помогло в создании явной возможности забить, незачем останавливать игру. Например, в ситуациях, когда защитник в середине поля выбивает мяч вперед и попадает в руку сопернику, оказавшемуся от него в метре. И при этом соперник следующим касанием не создает голевой момент. Да, какое-то преимущество атакующий игрок при этом получает. Но давайте вспомним, что мы защищаем и обороняющихся, когда мяч в штрафной площади попадает кому-то из них в руку, находящуюся в естественном положении. Там-то мы сохраняем паритет… Поэтому есть резон поступать так же и в середине поля в отношении атакующих игроков. Важно только провести границу, когда считать, что касание мяча рукой произошло сразу перед голевым моментом. Критерий – если первым или вторым касанием после этого была создана опасность воротам. Если же после эпизода прошло три-четыре передачи, говорить о том, что голевой момент был создан сразу, согласитесь, не приходится.

Помните незасчитанный гол Лионеля Месси в полуфинале Суперкубка Испании с «Атлетико»? По новым правилам, касание мяча рукой стало бы причиной для остановки игры, поскольку он сразу обыграл защитника и создал голевой момент. Другое дело, что, согласно первому описанному нами нововведению, само касание теперь трактовалось бы как попадание не в руку, а в предплечье. Получается, по старым правилам это отмена гола, а по новым – нет.