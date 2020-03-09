Федун: «Сегодня нам не хватило свежести и нормального судейства»

Владелец «Спартака» Леонид Федун назвал причины поражения команды от «Краснодара» в матче 21-го тура российской Премьер-Лиги.
Сегодня нам не хватило свежести и нормального судейства.
Отметим, что после матча с «Краснодаром» главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско раскритиковал работу судей в этом поединке.
Играли всю зиму через 2 дня на 3-й....даже в АПЛ меньше играют чем Спартак....
А "нормальное судейство" - это как ???
Как предыдущие судейства Лапочкина ???
Играли всю зиму через 2 дня на 3-й....даже в АПЛ меньше играют чем Спартак....
А "нормальное судейство" - это как ???
Как предыдущие судейства Лапочкина ???