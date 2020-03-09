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Федун: «Сегодня нам не хватило свежести и нормального судейства»

вчера, 19:38
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)0 : 1Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодарМатч завершен

Владелец «Спартака» Леонид Федун назвал причины поражения команды от «Краснодара» в матче 21-го тура российской Премьер-Лиги.

Сегодня нам не хватило свежести и нормального судейства.

Отметим, что после матча с «Краснодаром» главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско раскритиковал работу судей в этом поединке.

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Все комментарии
мангo
мангo
сегодня в 02:05
Не все Федуну Лапочкины😃
Беспределов
Беспределов
сегодня в 01:46
Беспредел Лапочкина помешал.
neomessi
neomessi
вчера в 21:49
Федун думает о стоимости нефти. Вот что сейчас главное а не Спартак
311
311
вчера в 21:46
Обидится Лапочкин и перестанет топить за Спартак!)
oFANATo
oFANATo
вчера в 21:18
Началось нытье ЛениКиевского .....
ssmith589
ssmith589
вчера в 21:03
Не хватало Карреры. А не свежести и судейства.
ABir
ABir
вчера в 20:42
Спартак конечно не заслужил сегодня победы, но и зелёные кроме пенальти и красивых сейвов своего голкипера ничего не показали. Справедливым исходом была бы ничья. Но что вышло, то вышло. Надо делать правильные выводы и двигаться дальше
25процентный клоун
25процентный клоун ответил Jeck Denielse
вчера в 20:41
Это как зенит с Ростовом, две левые пены и два левых гола
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 20:30
Откуда "свежести" взяться.....
Играли всю зиму через 2 дня на 3-й....даже в АПЛ меньше играют чем Спартак....

А "нормальное судейство" - это как ???
Как предыдущие судейства Лапочкина ???
Footbolista
Footbolista ответил oFANATo
вчера в 20:13, ред.
Footbolista
Footbolista ответил СЫН ДЕДА
вчера в 20:11, ред.
Для Краснодара скидки...
oFANATo
oFANATo
вчера в 20:01
Федун ждал высасонного из пальца пенальти от Лапочкина..
Evilhuman
Evilhuman
вчера в 20:00
Ну все разнылись, от игроков,до хозяина, что за команда... неделю порадовались и хватит
Zenfan
Zenfan
вчера в 19:56
Лёне видимо бинокль нужен, Кутепов наиграл на 2 пеналь и чистая рука Аиртона ещё один, а дали лишь единожды.Почему не об этой руке не орете,хотя ясно видимо руку у защитника коней...
СЫН ДЕДА
СЫН ДЕДА
вчера в 19:53
Лёня, деньги кончились или Лапочкин подорожал?
Lucho Gonzalez
Lucho Gonzalez
вчера в 19:46
Для фeдуна что не в пользу cпaртака, то несправедливо
волгодон 2
волгодон 2
вчера в 19:43
бочку нефти зажал для лапотуси,скупердяй
Трезвый повар
Трезвый повар
вчера в 19:43
Федун как настоящий эксперт разложил игру по полочкам и грамотно проанализировал))
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