Бригаду Карасёва заменят немецкие арбитры в матче ЛЕ «Севилья» – «Рома»

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вчера, 21:55

УЕФА принял решение поменять бригаду арбитров, которая будет работать на матче 1/8 финала Лиги Европы между «Севильей» и «Ромой».

Напомним, что на игру были назначены российские судьи во главе с Сергеем Карасевым. Теперь же на матче будет работать бригада арбитров из Германии.

Главным арбитром назначен Феликс Цвайер, его ассистенты – Марко Ахмюллер и Ян Зайдель. Резервный арбитр - Марко Фритц. Видеопомощник рефери — Саша Штегеманн. Ассистент видеопомощника — Кристиан Дингерт.

По информации журналиста Василия Конова, такое решение связано с угрозой коронавируса и потенциальным карантином для арбитров.