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Бригаду Карасёва заменят немецкие арбитры в матче ЛЕ «Севилья» – «Рома»

вчера, 21:55
СевильяЛоготип футбольный клуб Севилья-:-Логотип футбольный клуб Рома (Рим)РомаЗавтра в 20:55 Не начался

УЕФА принял решение поменять бригаду арбитров, которая будет работать на матче 1/8 финала Лиги Европы между «Севильей» и «Ромой».

Напомним, что на игру были назначены российские судьи во главе с Сергеем Карасевым. Теперь же на матче будет работать бригада арбитров из Германии.

Главным арбитром назначен Феликс Цвайер, его ассистенты – Марко Ахмюллер и Ян Зайдель. Резервный арбитр - Марко Фритц.  Видеопомощник рефери — Саша Штегеманн. Ассистент видеопомощника — Кристиан Дингерт.

По информации журналиста Василия Конова, такое решение связано с угрозой коронавируса и потенциальным карантином для арбитров.

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Все комментарии
oFANATo
oFANATo
вчера в 22:53
Хорошую придумали отмазки.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 22:24, ред.
Как нибудь пояснили.... почему наши арбитры являются "угрозой коронавируса" в отличии от немецких.....????

Карасёв едет в Севилью через Ухань ????
Или у немцев иммунитет ???
Ruslik1982
Ruslik1982
вчера в 22:08
попутал берега Карасев
311
311
вчера в 22:07
Карась заразный какой-то!)
Сп62
Сп62
вчера в 22:01
Ловко.
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