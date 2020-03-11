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Матч 22-го тура РПЛ «Ростов» — «Локомотив» обслужит судья Вилков

11 марта 2020, 14:08

РФС назначил арбитров и инспекторов на матчи 22-го тура РПЛ.

13 марта (пятница)

«Ахмат» — «Динамо»: судья — Виталий Мешков (Дмитров); ассистенты судьи — Дмитрий Березнев (Ростов-на-Дону), Владислав Назаров (Невинномысск); резервный судья — Станислав Васильев (Ижевск); VAR — Михаил Вилков (Нижний Новгород), AVAR — Николай Богач (Люберцы); инспектор — Николай Иванов (Санкт-Петербург).

14 марта (суббота)

«Оренбург» — «Спартак»: судья — Василий Казарцев (Санкт-Петербург); ассистенты судьи — Егор Болховитин (Ленинградская область), Адлан Хатуев (Грозный); резервный судья — Кирилл Левников (Санкт-Петербург); VAR — Владислав Безбородов (Санкт-Петербург), AVAR — Антон Аверьянов (Москва); инспектор — Эдуард Малый (Волгоград).

«Зенит» — «Урал»: судья — Владимир Москалев (Воронеж); ассистенты судьи — Дмитрий Чельцов (Москва), Константин Шаламберидзе (Москва); резервный судья — Павел Шадыханов (Москва); VAR — Павел Кукуян (Сочи), AVAR — Илья Елеференко (Москва); инспектор — Юрий Баскаков (Московская область).

«Арсенал» — «Рубин»: судья — Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург); ассистенты судьи — Дмитрий Мосякин (Москва), Андрей Болотенков (Москва); резервный судья — Анатолий Жабченко (Краснодар); VAR — Алексей Сухой (Люберцы), AVAR — Антон Кобзев (Москва); инспектор — Вячеслав Харламов (Москва).

15 марта (воскресенье)

«Сочи» — «Краснодар»: судья — Сергей Иванов (Ростов-на-Дону); ассистенты судьи — Валентин Мурашов (Москва), Наиль Сейфетдинов (Казань); резервный судья — Артем Любимов (Санкт-Петербург); VAR — Кирилл Левников (Санкт-Петербург), AVAR — Николай Еремин (Москва); инспектор — Сергей Анохин (Москва).

ЦСКА — «Уфа»: судья — Николай Волошин (Смоленск); ассистенты судьи — Арам Петросян (Бронницы), Александр Богданов (Верея); резервный судья — Роман Галимов (Улан-Удэ); VAR — Евгений Турбин (Дмитров), AVAR — Дмитрий Сафьян (Москва); инспектор — Владимир Енютин (Москва).

«Ростов» — «Локомотив»: судья — Михаил Вилков (Нижний Новгород); ассистенты судьи — Андрей Веретешкин (Санкт-Петербург), Рустам Мухтаров (Петрозаводск); резервный судья — Алексей Амелин (Тула); VAR — Василий Казарцев (Санкт-Петербург), AVAR — Алексей Стипиди (Краснодар); инспектор — Гаряфий Жафяров (Москва).

16 марта (понедельник)

«Тамбов» — «Крылья Советов»: судья — Сергей Карасев (Москва); ассистенты судьи — Игорь Демешко (Химки), Максим Гаврилин (Владимир); резервный судья — Иван Сиденков (Санкт-Петербург); VAR — Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург), AVAR — Тихон Калугин (Москва); инспектор — Сергей Французов (Москва).

Ранее «Соккер.ру» составлял символическую сборную 21-го тура РПЛ.

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Все комментарии
Александр Светличный 1
Александр Светличный 1
вчера в 22:00
ВИЛКА ,ОПЯТЬ В РОСТОВЕ БУДЕТ ЛОКО РВАТЬ ?
ViktorVolchok07
ViktorVolchok07
вчера в 18:18
Вилкин не убиваем...его ругали,его отстраняли,его поносили,а он живее всех живых.Вперёд Вилок,тебя ждут новые громкие разборки...
cska1948
cska1948 ответил Сп62
11 марта в 21:10
А зачем вообще брали Кашшаи? Как было, так и осталось.
Так для того и брали, чтобы ни чего НЕ испортил.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответил Заполярный
11 марта в 20:42
Повезло командам, сам легендарный вилков судить будет. ничью на свистит она бомжам выгодна
А как тебе Москалев на игре Зенит-Урал?
Сп62
Сп62
11 марта в 20:17
А зачем вообще брали Кашшаи? Как было, так и осталось.
Заполярный
Заполярный
11 марта в 19:56
ПОСМОТРЕЛ КТО БУДЕТ СУДИТЬ, ТАК ТАМ ЗНАКОМЫЕ ВСЕ ЛИЦА. ХОТЬ БЫ ЧТО ТО ПОМЕНЯЛОСЬ. ОЧЕРЕДНОЙ СКАНДАЛ ГАРАНТИРОВАН.
Заполярный
Заполярный
11 марта в 19:52
Повезло командам, сам легендарный вилков судить будет. ничью на свистит она бомжам выгодна
Hamman
Hamman ответил Сп62
11 марта в 19:41
У меня такое было. Удали сайт из смарфона и загрузи по новой.
Спасибо бро! Всё получилось.
Саня Локомотив
Саня Локомотив
11 марта в 18:32, ред.
Ну оно и понятно:,,Локомотив нужно срочно тормозить,а то слишком опасный конкурент".....
Twisted
Twisted
11 марта в 18:31
Господи,он вернулся!
Санчо Панса
Санчо Панса
11 марта в 18:10
А это значит, что от этого товарища можно ждать чего угодно! Побед в этом туре желаю ЦСКА и Оренбургу)
VAN ARM
VAN ARM
11 марта в 18:09
вот это будет тур)))))))))))посмеёмся над судилками и варками)))))
25процентный клоун
25процентный клоун ответил Z. Kramer
11 марта в 18:08
Безбарод конебомж, наш лампочкин
25процентный клоун
25процентный клоун
11 марта в 18:07
Аха, главное кто на ВАРе сидит, того и бабки
SHEFFIELD UNITED
SHEFFIELD UNITED
11 марта в 18:05
Вилок сделает день!
Z. Kramer
Z. Kramer
11 марта в 17:49
«Оренбург» — «Спартак»

VAR — Владислав Безбородов

Ну что тут говорить, будут свинки валяться в штрафной Оренбурга.
Сп62
Сп62 ответил Hamman
11 марта в 17:39
У меня такое было. Удали сайт из смарфона и загрузи по новой.
Сергей Тихонов
Сергей Тихонов
11 марта в 17:22
"Питерский" судья с боковым из Питера и за VAR отвечает судья из Питера. Все честно)
Hamman
Hamman
11 марта в 17:17
Уважаемые модераторы пару дней уже примерно не могу пользоваться полной версией сайта на смартфоне, работает исключительно только мобильная версия.
При попытке перевести на полную версию как на сайте так и в браузере (chrome) выдаёт такую ошибку -
400 Bad Request
Request Header Or Cookie Too Large
nginx
Гуглом пользовался, там советуют связаться с администрацией сайта.
Другие сайты работают как и прежде.
коrn3512
коrn3512 ответил рже
11 марта в 17:11
А если да?
ЮГ РОССИИ
ЮГ РОССИИ
11 марта в 17:01
Какая разница кто судья,надо играть в футбол.
drug01
drug01
11 марта в 16:42
Главное играть до конца и не ждать ошибок судей!
ANDREY_BOY
ANDREY_BOY
11 марта в 16:23
Это получается стоит ждать ничью выгодную питерским картонкам.
рже
рже ответил коrn3512
11 марта в 16:17
А если нет?
Любимец
Любимец
11 марта в 16:12
У Вилкова на этот раз задача простая! Не нужно мозгов напрягать (которых и так мало) и выдумывать что-то! Достаточно все голы отменять и нарушений не замечать!
коrn3512
коrn3512
11 марта в 16:04
Газпромовский казачок, обеспечит потерю очков, у обоих преследователей липового чемпиона.
Leha-ha50
Leha-ha50
11 марта в 15:58
Вилков будет играть на ничью!!!
Бакланский рубеж
Бакланский рубеж
11 марта в 15:54
Миша на стороне подрабатывает? Нехорошо...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
11 марта в 15:44
Дождался Зенит двоечника Моськалёва.
Ему не приаыкать портить игру ценой неуда...
ildar_3871
ildar_3871
11 марта в 15:42
Пора уже чемпионат России обнулять !
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