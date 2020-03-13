Кашшаи: «Понсе не нужно было удалять в матче с ЦСКА»

Глава департамента судейства РФС Виктор Кашшаи прокомментировал удаление форварда «Спартака» в матче Кубка России против ЦСКА .

Контакт был незначительным. Не в голову, не в колено. Но каждый игрок должен корректно вести себя на поле. Судья совершил ошибку, показав вторую жёлтую. Спустя 10 дней мы говорим о том, что была совершена единственная ошибка. Надо говорить о хорошем. В целом я доволен его работой.