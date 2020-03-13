Кашшаи: «Понсе не нужно было удалять в матче с ЦСКА»

Глава департамента судейства РФС Виктор Кашшаи прокомментировал удаление форварда «Спартака» Эсекьеля Понсе в матче Кубка России против ЦСКА.
Контакт был незначительным. Не в голову, не в колено. Но каждый игрок должен корректно вести себя на поле. Судья совершил ошибку, показав вторую жёлтую. Спустя 10 дней мы говорим о том, что была совершена единственная ошибка. Надо говорить о хорошем. В целом я доволен его работой.
Вернее, он был, но в тестовом режиме - и судьи им не пользовались.
Я за честный и справедливый футбол.
Чтобы следили за каждым спорным эпизодом, который влияет на ход матча. Явных симуляций они смотреть не хотят, зато в случае с отменой гола могут минуту глядеть, что там было до взятия ворот :)
И да, у нас трактуют ВАР как хотят. Одни и те же эпизоды - разные решения судей.
Ну что это такое?
Вернее, он был, но в тестовом режиме - и судьи им не пользовались.
Я за честный и справедливый футбол.
Чтобы следили за каждым спорным эпизодом, который влияет на ход матча. Явных симуляций они смотреть не хотят, зато в случае с отменой гола могут минуту глядеть, что там было до взятия ворот :)
И да, у нас трактуют ВАР как хотят. Одни и те же эпизоды - разные решения судей.
Ну что это такое?
Долго же тебя , Витя, не было.
Долго же тебя , Витя, не было.
Почему отдают на откуп судьям? Пусть идут к экрану и отсматривают эпизод. А то получается, что от решения одного человека зависит судьба матча. А если это финал, допустим?
Выходит, из-за ошибки судьи футболист не сыграет в матче, где должен был сыграть. Маразм!
Почему отдают на откуп судьям? Пусть идут к экрану и отсматривают эпизод. А то получается, что от решения одного человека зависит судьба матча. А если это финал, допустим?
Выходит, из-за ошибки судьи футболист не сыграет в матче, где должен был сыграть. Маразм!
Желтая карточка не входит в перечень ситуаций, когда прибегают к VAR
Желтая карточка не входит в перечень ситуаций, когда прибегают к VAR
решение остаётся в силе (
решение остаётся в силе (
Ну завалился Карпов, так посмотри ты ВАР, пусть изучат момент с разных камер. А то внедрили его на матчи, а смотреть - не смотрят. Что за дела?!
Ну завалился Карпов, так посмотри ты ВАР, пусть изучат момент с разных камер. А то внедрили его на матчи, а смотреть - не смотрят. Что за дела?!