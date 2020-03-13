ГлавнаяНовости

Кашшаи: «Понсе не нужно было удалять в матче с ЦСКА»

вчера, 18:08
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)3 : 2Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАЗакончился в доп. время

Глава департамента судейства РФС Виктор Кашшаи прокомментировал удаление форварда «Спартака» Эсекьеля Понсе в матче Кубка России против ЦСКА.

Контакт был незначительным. Не в голову, не в колено. Но каждый игрок должен корректно вести себя на поле. Судья совершил ошибку, показав вторую жёлтую. Спустя 10 дней мы говорим о том, что была совершена единственная ошибка. Надо говорить о хорошем. В целом я доволен его работой.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Матч 22-го тура РПЛ «Ростов» — «Локомотив» обслужит судья Вилков
11 марта Комментарии37
Бригаду Карасёва заменят немецкие арбитры в матче ЛЕ «Севилья» – «Рома»
10 марта Комментарии7
Карасев получил назначение на матч «Севилья» — «Рома»
10 марта Комментарии0
ОфициальноТурбин рассудит «Сочи» и «Оренбург»
09 марта Комментарии5
«РБ Лейпциг» и «Тоттенхэм» рассудят испанские арбитры
08 марта Комментарии0
Арбитр Федотов: «Почему в одном туре РПЛ матчи обслуживают отец и сын?»
06 марта Комментарии22
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответил makkie
вчера в 21:10
В десятый раз тебе повторю, что симуляция не входит в число эпизодов, которые можно просматривать с помощью Вар. Можно гол, пенальти и красную карточку. Всё. Напрягись и запомни.
makkie
makkie ответил ANATOLY KANDAUROV
вчера в 20:37
Пожалуй точно, ты с луны свалился. Что у нас мало ошибок более серьезных , чем эта? Бывают и не ошибки, а чистая предвзятость. Вспомни первый тур, когда Жиго забивал в ворота Сочи , положив руки на лицо защитнику и фактически лишив его зрения. Гол засчитал, хотя там нужно было Жиго наказывать. И что? Судью Москалева за это на целый год отстранили от судейства, а кто Сочи очки вернет. Вот это была не ошибка, а злонамеренное действий. К сожалению такие вещи повторяются часто. Причем "герои" те же. Вилков, Левников, Безбородов. Так что реалии нашего футбола принять очень трудно, особенно фанатам. Каждый считает, что ошибаются только против его клуба.
В первых турах не было ВАРа.
Вернее, он был, но в тестовом режиме - и судьи им не пользовались.

Я за честный и справедливый футбол.
Чтобы следили за каждым спорным эпизодом, который влияет на ход матча. Явных симуляций они смотреть не хотят, зато в случае с отменой гола могут минуту глядеть, что там было до взятия ворот :)

И да, у нас трактуют ВАР как хотят. Одни и те же эпизоды - разные решения судей.
Ну что это такое?
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 19:41
А вот и "человек - невидимка" снял свою волшебную шапочку, видать в стирку отдал.
Долго же тебя , Витя, не было.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответил makkie
вчера в 19:33
Именно... вторая ЖК - это прямое воздействие на ход матча. Почему отдают на откуп судьям? Пусть идут к экрану и отсматривают эпизод. А то получается, что от решения одного человека зависит судьба матча. А если это финал, допустим? Выходит, из-за ошибки судьи футболист не сыграет в матче, где должен был сыграть. Маразм!
Пожалуй точно, ты с луны свалился. Что у нас мало ошибок более серьезных , чем эта? Бывают и не ошибки, а чистая предвзятость. Вспомни первый тур, когда Жиго забивал в ворота Сочи , положив руки на лицо защитнику и фактически лишив его зрения. Гол засчитал, хотя там нужно было Жиго наказывать. И что? Судью Москалева за это на целый год отстранили от судейства, а кто Сочи очки вернет. Вот это была не ошибка, а злонамеренное действий. К сожалению такие вещи повторяются часто. Причем "герои" те же. Вилков, Левников, Безбородов. Так что реалии нашего футбола принять очень трудно, особенно фанатам. Каждый считает, что ошибаются только против его клуба.
makkie
makkie ответил ANATOLY KANDAUROV
вчера в 19:18, ред.
Макс, ты что с луны свалился. Желтая карточка не входит в перечень ситуаций, когда прибегают к ВАР.Там все строго ограничено, когда можно смотреть . Это красная карточка, гол и пенальти. Все. Кстати я тоже считаю, что там можно было и не давать желтую. Но в той ситуации мог вмешаться и подсказать, либо резервный судья, либо помощник. Если они видели. Но видеоповторами в этой ситуации пользоваться нельзя. На тебя не похоже, ты вроде был специалистом? Там была ситуация, когда можно и нужно было смотреть. Это бесспорная красная Зобнину, когда он умышленно скосил Облякова. Иванов не стал этого дела, т.к. чувствовали свою вину за удаление Понсе. А две красных это перебор. Хотя Безбородов в Ростове пошел на это и удалил двоих. Причем второго зря.
Именно... вторая ЖК - это прямое воздействие на ход матча.
Почему отдают на откуп судьям? Пусть идут к экрану и отсматривают эпизод. А то получается, что от решения одного человека зависит судьба матча. А если это финал, допустим?
Выходит, из-за ошибки судьи футболист не сыграет в матче, где должен был сыграть. Маразм!
cska vperiod
cska vperiod
вчера в 19:14
Судьи у нас так работают, хроническая болезнтюь от егорова.
Великолепный
Великолепный ответил makkie
вчера в 19:02
Непонятная ЖК, такое ощущение что Иванов не видел эпизода. Ну завалился Карпов, так посмотри ты ВАР, пусть изучат момент с разных камер. А то внедрили его на матчи, а смотреть - не смотрят. Что за дела?!
Плохо правила знаешь.

Желтая карточка не входит в перечень ситуаций, когда прибегают к VAR
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответил POL7173
вчера в 18:48
Ну правило то по сути, тупое.Прямую красную - смотрим. Вторую желтую - не незя. Бред. Суть одна, игрока удаляют, команда в меньшинстве.
Но это рекомендации ФИФА и с этим ничего не поделаешь
112910415
112910415
вчера в 18:41
приговор ошибочный
решение остаётся в силе (
POL7173
POL7173 ответил ANATOLY KANDAUROV
вчера в 18:35
Макс, ты что с луны свалился. Желтая карточка не входит в перечень ситуаций, когда прибегают к ВАР.Там все строго ограничено, когда можно смотреть . Это красная карточка, гол и пенальти. Все. Кстати я тоже считаю, что там можно было и не давать желтую. Но в той ситуации мог вмешаться и подсказать, либо резервный судья, либо помощник. Если они видели. Но видеоповторами в этой ситуации пользоваться нельзя. На тебя не похоже, ты вроде был специалистом? Там была ситуация, когда можно и нужно было смотреть. Это бесспорная красная Зобнину, когда он умышленно скосил Облякова. Иванов не стал этого дела, т.к. чувствовали свою вину за удаление Понсе. А две красных это перебор. Хотя Безбородов в Ростове пошел на это и удалил двоих. Причем второго зря.
Ну правило то по сути, тупое.Прямую красную - смотрим. Вторую желтую - не незя. Бред. Суть одна, игрока удаляют, команда в меньшинстве.
RussianMango
RussianMango
вчера в 18:31
Кашшаи десять дней молчал, осмысливая, куда он попал...ключевое слово ПОПАЛ.
blitz
blitz
вчера в 18:30
Кашшаи, сколько отбашлял Федун за твои отмазки по Понсе?
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответил makkie
вчера в 18:21, ред.
Непонятная ЖК, такое ощущение что Иванов не видел эпизода. Ну завалился Карпов, так посмотри ты ВАР, пусть изучат момент с разных камер. А то внедрили его на матчи, а смотреть - не смотрят. Что за дела?!
Макс, ты что с луны свалился. Желтая карточка не входит в перечень ситуаций, когда прибегают к ВАР.Там все строго ограничено, когда можно смотреть . Это красная карточка, гол и пенальти. Все. Кстати я тоже считаю, что там можно было и не давать желтую. Но в той ситуации мог вмешаться и подсказать, либо резервный судья, либо помощник. Если они видели. Но видеоповторами в этой ситуации пользоваться нельзя. На тебя не похоже, ты вроде был специалистом? Там была ситуация, когда можно и нужно было смотреть. Это бесспорная красная Зобнину, когда он умышленно скосил Облякова. Иванов не стал этого дела, т.к. чувствовали свою вину за удаление Понсе. А две красных это перебор. Хотя Безбородов в Ростове пошел на это и удалил двоих. Причем второго зря.
makkie
makkie
вчера в 18:15
Непонятная ЖК, такое ощущение что Иванов не видел эпизода.
Ну завалился Карпов, так посмотри ты ВАР, пусть изучат момент с разных камер. А то внедрили его на матчи, а смотреть - не смотрят. Что за дела?!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100