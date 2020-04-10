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Сигурдссон: «Наступили странные времена, которые нам нужно преодолеть»

вчера, 22:20

Полузащитник ЦСКА Арнор Сигурдссон рассказал о своих тренировках в домашних условиях в связи с карантином из-за пандемии коронавируса, а также обратился к болельщикам.

Всем привет. Надеюсь, что у вас все в порядке. Что вы вместе с вашими семьями в безопасности и остаетесь дома. Наступили странные времена, которые нам нужно преодолеть. Но это просто вызов для нас всех. Все это закончится, а мы должны быть готовы к моменту, когда снова сможем играть в футбол.

Все это время я усиленно тренируюсь дома и отрабатываю трюки с мячом. Попробуйте сделать эти трюки и дайте мне знать, чем вы занимаетесь дома. Надеюсь всех вас как можно скорее увидеть на стадионе. А пока берегите себя, всем здоровья.

Ранее ЦСКА подтвердил сокращение зарплат футболистов и тренеров.

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Все комментарии
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 22:47
Молодец Арнор время даром не теряет, а работа с мячом хорошая, пригодится в играх. Здоровья, удачи.
mihaluch
mihaluch
вчера в 22:33
Скорей не понятные времена.
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 22:24
мы победим! по другому и быть не может!!!
shlomo
shlomo
вчера в 22:21
Для всех эти времена...так что не кисли
Jin-Ho
Jin-Ho
вчера в 22:20
Точнее, сложные времена
drug01
drug01
вчера в 22:20
всем трудно
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