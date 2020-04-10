Сигурдссон: «Наступили странные времена, которые нам нужно преодолеть»

Полузащитник ЦСКА рассказал о своих тренировках в домашних условиях в связи с карантином из-за пандемии коронавируса, а также обратился к болельщикам.

Всем привет. Надеюсь, что у вас все в порядке. Что вы вместе с вашими семьями в безопасности и остаетесь дома. Наступили странные времена, которые нам нужно преодолеть. Но это просто вызов для нас всех. Все это закончится, а мы должны быть готовы к моменту, когда снова сможем играть в футбол.

Все это время я усиленно тренируюсь дома и отрабатываю трюки с мячом. Попробуйте сделать эти трюки и дайте мне знать, чем вы занимаетесь дома. Надеюсь всех вас как можно скорее увидеть на стадионе. А пока берегите себя, всем здоровья.