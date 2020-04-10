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Гендиректор «Зенита» рассказал, когда команда может возобновить тренировки

вчера, 20:51

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал о ситуации с возобновлением тренировочного процесса на базе.

Новой информации о сроках возвращения к тренировкам на базе не появлялось и не может появиться до тех пор, пока нерабочий режим не будет снят и не будут сняты ограничения на тренировочный процесс.

Если режим не будет снят раньше, команда не будет тренироваться на базе до 30 апреля.

Ранее руководство и тренерский штаб «Зенита» согласились на сокращение зарплат.

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Все комментарии
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 21:54
как и все ))ждут команды и надеются ))
mihaluch
mihaluch
вчера в 21:33
Тренировки возобновятся после дождичка в четверг.
pomor 445
pomor 445
вчера в 21:18
Это не самоизоляция - это домашний арест.
cska vperiod
cska vperiod
вчера в 21:00
Раньше июня делов не будет.
beefs
beefs
вчера в 20:58
похоже что и в мае проблематично
oFANATo
oFANATo ответил shlomo
вчера в 20:57, ред.
Дай Бог, чтобы быстрее
Инфантино: «Ни один турнир или лига не стоит человеческой жизни»

Президент ФИФА Джанни Инфантино заявил, что не стоит спешить с возобновлением футбольных чемпионатов, до тех пор пока ситуация в мире не станет безопасной.

А то поспешишь людей насмешишь.

Доиграем чемпионат в декабре-январе.
На хоккейных коробочках.
Zenit_84
Zenit_84
вчера в 20:52
Ждем
shlomo
shlomo
вчера в 20:52
Дай Бог, чтобы быстрее
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