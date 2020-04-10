Гендиректор «Зенита» рассказал, когда команда может возобновить тренировки

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал о ситуации с возобновлением тренировочного процесса на базе.

Новой информации о сроках возвращения к тренировкам на базе не появлялось и не может появиться до тех пор, пока нерабочий режим не будет снят и не будут сняты ограничения на тренировочный процесс.

Если режим не будет снят раньше, команда не будет тренироваться на базе до 30 апреля.