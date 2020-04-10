Гендиректор «Зенита» рассказал, когда команда может возобновить тренировки

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал о ситуации с возобновлением тренировочного процесса на базе.
Новой информации о сроках возвращения к тренировкам на базе не появлялось и не может появиться до тех пор, пока нерабочий режим не будет снят и не будут сняты ограничения на тренировочный процесс.
Если режим не будет снят раньше, команда не будет тренироваться на базе до 30 апреля.
Ранее руководство и тренерский штаб «Зенита» согласились на сокращение зарплат.
Президент ФИФА Джанни Инфантино заявил, что не стоит спешить с возобновлением футбольных чемпионатов, до тех пор пока ситуация в мире не станет безопасной.
А то поспешишь людей насмешишь.
Доиграем чемпионат в декабре-январе.
На хоккейных коробочках.
Президент ФИФА Джанни Инфантино заявил, что не стоит спешить с возобновлением футбольных чемпионатов, до тех пор пока ситуация в мире не станет безопасной.
А то поспешишь людей насмешишь.
Доиграем чемпионат в декабре-январе.
На хоккейных коробочках.