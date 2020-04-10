Губерниев — Баринову: «Дядя Валера, идите учить текст, скоро спектакль»

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев ответил на заявление актёра Валерия Баринова, осудившего его за критику главного тренера «Локомотива» Юрия Сёмина.
Ох какие страсти, позвонил мне мой старинный товарищ Валерий Баринов! Народный артист РФ, позвонил и давай орать, дескать, не трогай Сёмина и футбол! Ну, с Сёминым они друзья, тон понятен, да и я к Палычу с уважением, что не отменяет моих вопросов к тренеру и ремарок!
Но насчёт футбола… То, что я в нём ничего не понимаю, не мешало Баринову десятилетиями торчать со мной в прямом эфире и футбол обсуждать… Дядя Валера, вы мой кумир, идите учить текст, скоро спектакль… С неизменным уважением к артистам, тренерам, театру, кино и футболу!