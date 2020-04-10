Губерниев — Баринову: «Дядя Валера, идите учить текст, скоро спектакль»

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев ответил на заявление актёра Валерия Баринова, осудившего его за критику главного тренера «Локомотива» .

Ох какие страсти, позвонил мне мой старинный товарищ Валерий Баринов! Народный артист РФ , позвонил и давай орать, дескать, не трогай Сёмина и футбол! Ну, с Сёминым они друзья, тон понятен, да и я к Палычу с уважением, что не отменяет моих вопросов к тренеру и ремарок!

Но насчёт футбола… То, что я в нём ничего не понимаю, не мешало Баринову десятилетиями торчать со мной в прямом эфире и футбол обсуждать… Дядя Валера, вы мой кумир, идите учить текст, скоро спектакль… С неизменным уважением к артистам, тренерам, театру, кино и футболу!