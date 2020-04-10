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Губерниев — Баринову: «Дядя Валера, идите учить текст, скоро спектакль»

вчера, 20:06

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев ответил на заявление актёра Валерия Баринова, осудившего его за критику главного тренера «Локомотива» Юрия Сёмина.

Ох какие страсти, позвонил мне мой старинный товарищ Валерий Баринов! Народный артист РФ, позвонил и давай орать, дескать, не трогай Сёмина и футбол! Ну, с Сёминым они друзья, тон понятен, да и я к Палычу с уважением, что не отменяет моих вопросов к тренеру и ремарок!

Но насчёт футбола… То, что я в нём ничего не понимаю, не мешало Баринову десятилетиями торчать со мной в прямом эфире и футбол обсуждать… Дядя Валера, вы мой кумир, идите учить текст, скоро спектакль… С неизменным уважением к артистам, тренерам, театру, кино и футболу!

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Все комментарии
Baggio R.
Baggio R.
вчера в 23:32
Губерниев десятилетиями эфиры ведёт? Ну-ну)
SHMEL
SHMEL
вчера в 22:18
Пора Губерниеву как и Жирноуткину в блогеры трансфер оформить. Разводит склоки на всю страну как баба.
zsb1961
zsb1961
вчера в 21:49
Базарные мужики!
ZaZizu
ZaZizu ответил За адекватность
вчера в 21:47
Как же уже это все одолело..Челленджи, Инстаграм войны, просто словесные перепалки, "скандалы, интриги, расследования. Показать все, что скрыто." и.т.п. Гребаный коронавирус, когда уже ты закончишься.
коронавирус тут не при чём, проблема в короне на голове губерниева, который с чего стал ведущим экспертом во всех видах спорта!
За адекватность
За адекватность
вчера в 21:27
Как же уже это все одолело..Челленджи, Инстаграм войны, просто словесные перепалки, "скандалы, интриги, расследования. Показать все, что скрыто." и.т.п. Гребаный коронавирус, когда уже ты закончишься.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 21:24, ред.
Не дело сейчас личные счеты сводить, когда Родина в опасности.
oFANATo
oFANATo
вчера в 21:17, ред.
Баринову +. Губерниеву -
Valeron112
Valeron112
вчера в 21:14
Ну в стиле Уткина , только с харизмой ... Да в прочем что Уткин , что Губерниев оба "дяди Алёши" .
Тага Дага
Тага Дага
вчера в 21:06
Многие люди не смотрят биатлон и за этого балбеса....до чего тупой. Как можно общаться с народным и тем более с взрослым...позор, тьфу на тебя.
pomor 445
pomor 445
вчера в 21:05
Вообщем-то, все они ягоды с одного куста.
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 20:56
как обычно хам он во всём хам))) он с канделаки пара просто супер)))
Сп62
Сп62
вчера в 20:32
Если б уважал народного, промолчал бы.
морозз
морозз
вчера в 20:27
Губерниев к Канделаки заходит пинком ноги распахивая дверь, у него на лацкане значок с Володей! А если серьёзно, то он самый настоящий клоун и крикун и вообще неприятный для многих человек!
BBK33
BBK33
вчера в 20:12
Господа, направьте свою энергию в конструктивное русло! Даже если вы поплюетесь друг в друга, то только через скайп - коронавирус, мать его... Не занимайтесь херней.
cska vperiod
cska vperiod
вчера в 20:10
Губастик оборзел и рамсы попутал.
волгодон 2
волгодон 2
вчера в 20:09
блогер Артемий обязан впрячься и рассудить парой-тройкой юмористических мемов
ДСА
ДСА
вчера в 20:08
Идите учите текст Конституции, скоро спектакль.
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
вчера в 20:08
Губерниев совсем уже берега попутал.
STVA 1
STVA 1
вчера в 20:07
Правильно сказал Баринов губошлепу
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 20:06
страсти-мордасти разгораются не на шутку
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