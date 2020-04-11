Жоау Мариу: «В „Барсе“ Фелишу было бы проще адаптироваться»

Полузащитник московского «Локомотива» поделился мнением об адаптации и игре своего соотечественника , выступающего за мадридский «Атлетико», а также рассказал в таком испанском клубе мог бы заиграть сам.

«Атлетико», если смотреть со стороны, кажется очень организованной командой, словно клуб из Италии играет в Испании.

Фелиш перешел из «Бенфики», которая 80 процентов времени играет в позиционных атаках, в «Атлетико», и здесь еще нужно учитывать давление, оказываемое на него той суммой, которую за него заплатили. Поэтому адаптация проходит непросто.

Например, в «Барселоне», давление могло быть еще сильнее, но адаптация к игровому стилю команды могла проходить проще.

В каком бы из трех топ-клубов Испании смог бы заиграть я? Не думаю, что меня ждет подобное. Но подошла бы больше остальных «Барса», мне действительно нравится их стиль игры.