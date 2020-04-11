Жоау Мариу: «В „Барсе“ Фелишу было бы проще адаптироваться»

Полузащитник московского «Локомотива» Жоау Мариу поделился мнением об адаптации и игре своего соотечественника Жоау Фелиша, выступающего за мадридский «Атлетико», а также рассказал в таком испанском клубе мог бы заиграть сам.
«Атлетико», если смотреть со стороны, кажется очень организованной командой, словно клуб из Италии играет в Испании.
Фелиш перешел из «Бенфики», которая 80 процентов времени играет в позиционных атаках, в «Атлетико», и здесь еще нужно учитывать давление, оказываемое на него той суммой, которую за него заплатили. Поэтому адаптация проходит непросто.
Например, в «Барселоне», давление могло быть еще сильнее, но адаптация к игровому стилю команды могла проходить проще.
В каком бы из трех топ-клубов Испании смог бы заиграть я? Не думаю, что меня ждет подобное. Но подошла бы больше остальных «Барса», мне действительно нравится их стиль игры.
Ранее Жоау Мариу попал в список топ-10 самых дорогих футболистов РПЛ по версии портала transfermarkt.
Легко адаптироваться в Барсе с сильным характером игроки как Ибра,Неймар,Роналду,Пеле,Зидан,Марадона,так их не сможет поломать психологически Месси,многие ломает намеренно-Санчес,Коутинью,Гризман,Вилью ненавидел,не очень получалась ломать.
Он только уважает Суареса и Неймара и Бартомеу.
Легко адаптироваться в Барсе с сильным характером игроки как Ибра,Неймар,Роналду,Пеле,Зидан,Марадона,так их не сможет поломать психологически Месси,многие ломает намеренно-Санчес,Коутинью,Гризман,Вилью ненавидел,не очень получалась ломать.
Он только уважает Суареса и Неймара и Бартомеу.
Месси с Гризманном окружили бы его товарищеской заботой...даже и думать не думали бы по воротам бить...всё только через Фелиша...
Месси с Гризманном окружили бы его товарищеской заботой...даже и думать не думали бы по воротам бить...всё только через Фелиша...