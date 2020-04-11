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Жоау Мариу: «В „Барсе“ Фелишу было бы проще адаптироваться»

сегодня, 13:51

Полузащитник московского «Локомотива» Жоау Мариу поделился мнением об адаптации и игре своего соотечественника Жоау Фелиша, выступающего за мадридский «Атлетико», а также рассказал в таком испанском клубе мог бы заиграть сам.

«Атлетико», если смотреть со стороны, кажется очень организованной командой, словно клуб из Италии играет в Испании.

Фелиш перешел из «Бенфики», которая 80 процентов времени играет в позиционных атаках, в «Атлетико», и здесь еще нужно учитывать давление, оказываемое на него той суммой, которую за него заплатили. Поэтому адаптация проходит непросто.

Например, в «Барселоне», давление могло быть еще сильнее, но адаптация к игровому стилю команды могла проходить проще.

В каком бы из трех топ-клубов Испании смог бы заиграть я? Не думаю, что меня ждет подобное. Но подошла бы больше остальных «Барса», мне действительно нравится их стиль игры.

Ранее Жоау Мариу попал в список топ-10 самых дорогих футболистов РПЛ по версии портала transfermarkt.

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ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
сегодня в 16:10
Вряд ли,смотря,как Месси к нему будет относится.
Легко адаптироваться в Барсе с сильным характером игроки как Ибра,Неймар,Роналду,Пеле,Зидан,Марадона,так их не сможет поломать психологически Месси,многие ломает намеренно-Санчес,Коутинью,Гризман,Вилью ненавидел,не очень получалась ломать.
Он только уважает Суареса и Неймара и Бартомеу.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 14:06
Конечно было бы проще...
Месси с Гризманном окружили бы его товарищеской заботой...даже и думать не думали бы по воротам бить...всё только через Фелиша...
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 13:52
Ну это еще неизвестно. Все это докадки.
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