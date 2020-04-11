ГлавнаяНовости

Фильцов: «Веллитон — самый жёсткий форвард, против которого я играл»

сегодня, 21:06

Голкипер «Смолевичей» Александр Фильцов вспомнил стычку с экс-нападающим «Спартака» Веллитоном в своем дебютном матче за «Локомотив»:

Мне еще вспомнились моменты, когда он шел в стыки с другими вратарями (с Акинфеевым и Габуловым), это было некрасиво. Шла первая минута моего официального матча за основной состав — выход один на один, я выбил мяч, а он коленом засадил мне в глаз. Поднимаюсь и понимаю, что левый глаз ничего не видит. Пошла игра, на наши ворота случилось несколько атак, а глаз так и не проходит. Пытался его трогать, но картинки все нет. Спустя минут 10, когда докричался до нашего доктора, мне оказали помощь, небольшой шок прошел, наверное, — и зрение восстановилось.

Веллитон не извинился после игры. Пожалуй, это был самый жесткий форвард из тех, с кем играл.

Ранее Фильцов поделился мнением о бывшем главном тренере «Краснодара» и «Спартака» Олеге Кононове

Все новости
Слуцкий: «Эдегор мог перейти в „Ливерпуль“»
Сегодня, 22:07 Комментарии4
Мещеряков: «Слова Фарфана? Команда приняла решение о снижении зарплат»
Сегодня, 21:52 Комментарии7
Фарфан — о снижении зарплат в «Локо»: «Пусть не трогают мои деньги»
Сегодня, 21:42 Комментарии19
Фильцов: «Фанаты „Спартака“ очень некрасиво повели себя с Кононовым»
Сегодня, 20:59 Комментарии16
Радимов: «Надо объединять чемпионаты России и Беларуси»
Сегодня, 20:34 Комментарии21
Евсеев: «Верю всему, что говорит Путин»
Сегодня, 20:14 Комментарии20
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Заполярный
Заполярный ответил VAN ARM
сегодня в 22:52
велетон пафосный жлоб! он не жесткий он беспредельщик!!! не умение играть компенсировал хамством и грубостью!!
рахимич, шемберас, вернблум вот где жлобы и беспредельщики.
Не умея играть, юноша, Веллитон не становился бы два года в подряд лучшим бомбардиром и стал бы еще если березы и другие "джентльмены" не устроили охоту на него с целью покалечить.
beefs
beefs
сегодня в 22:24
он не жесткий, он убийца вратарей...
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 22:05
После такого интервью Фильцов, почувствовал со спины полный сочувствия и поддержки, ласковый взгляд неприкасаемого.
Lazurny
Lazurny ответил SSPZ
сегодня в 21:41
и по жёстче есть.
Пожёстче вместе пишется, а кто есть?
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 21:16
велетон пафосный жлоб! он не жесткий он беспредельщик!!! не умение играть компенсировал хамством и грубостью!!
shlomo
shlomo
сегодня в 21:06
Нужно так играть многим
SSPZ
SSPZ
сегодня в 21:06
и по жёстче есть.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100