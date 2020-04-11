Фильцов: «Веллитон — самый жёсткий форвард, против которого я играл»

Голкипер «Смолевичей» вспомнил стычку с экс-нападающим «Спартака» Веллитоном в своем дебютном матче за «Локомотив»:

Мне еще вспомнились моменты, когда он шел в стыки с другими вратарями (с Акинфеевым и Габуловым), это было некрасиво. Шла первая минута моего официального матча за основной состав — выход один на один, я выбил мяч, а он коленом засадил мне в глаз. Поднимаюсь и понимаю, что левый глаз ничего не видит. Пошла игра, на наши ворота случилось несколько атак, а глаз так и не проходит. Пытался его трогать, но картинки все нет. Спустя минут 10, когда докричался до нашего доктора, мне оказали помощь, небольшой шок прошел, наверное, — и зрение восстановилось.

Веллитон не извинился после игры. Пожалуй, это был самый жесткий форвард из тех, с кем играл.