Фильцов: «Веллитон — самый жёсткий форвард, против которого я играл»

Голкипер «Смолевичей» Александр Фильцов вспомнил стычку с экс-нападающим «Спартака» Веллитоном в своем дебютном матче за «Локомотив»:
Мне еще вспомнились моменты, когда он шел в стыки с другими вратарями (с Акинфеевым и Габуловым), это было некрасиво. Шла первая минута моего официального матча за основной состав — выход один на один, я выбил мяч, а он коленом засадил мне в глаз. Поднимаюсь и понимаю, что левый глаз ничего не видит. Пошла игра, на наши ворота случилось несколько атак, а глаз так и не проходит. Пытался его трогать, но картинки все нет. Спустя минут 10, когда докричался до нашего доктора, мне оказали помощь, небольшой шок прошел, наверное, — и зрение восстановилось.
Веллитон не извинился после игры. Пожалуй, это был самый жесткий форвард из тех, с кем играл.
Ранее Фильцов поделился мнением о бывшем главном тренере «Краснодара» и «Спартака» Олеге Кононове.
Не умея играть, юноша, Веллитон не становился бы два года в подряд лучшим бомбардиром и стал бы еще если березы и другие "джентльмены" не устроили охоту на него с целью покалечить.
Не умея играть, юноша, Веллитон не становился бы два года в подряд лучшим бомбардиром и стал бы еще если березы и другие "джентльмены" не устроили охоту на него с целью покалечить.