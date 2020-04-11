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Фильцов: «Фанаты „Спартака“ очень некрасиво повели себя с Кононовым»

сегодня, 20:59

Голкипер «Смолевичей» Александр Фильцов поделился мнением о бывшем главном тренере «Краснодара» и «Спартака» Олеге Кононове:

Наверное, он бы мог быть более требовательным и более жестким в некоторых ситуациях, которые этого требовали. Показать, что он здесь главный и все будет так, как он скажет.

Были пограничные ситуации, вещи, кажущиеся неправильными. И главный тренер должен был это пресечь. Но он этого не делал.

Это было очень неприятно, не по-человечески, даже как-то дико. Эти выкрики фанатов «Спартака»… Это неправильно вообще. Если есть какое-то недопонимание, нужно это обсуждать. А то, что случилось, выглядело очень некрасиво.

Ранее Фильцов призвал приостановить чемпионат Беларуси. 

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Все комментарии
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
сегодня в 21:58
Просто у нас дер......ма не терпят !
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 21:57
В РПЛ нужны тренеры способные ударить по столу, а если надо и открутить уши. Будущее за такими рулевыми. Панибратство и т.д неприемлемо в силу менталитета большинства. Примера между мягкотелыми и диктаторами достаточно. Как не вспомнить Спалла на полусогнутых, получающего пинка с разбегу от Широкова. Того же Черчесова, обещавшего сломать бычью шею Денисова в душевой).
VAN ARM
VAN ARM ответил VIPded
сегодня в 21:56
Кононову всё поделом..
да он сглупил когда согласился туда идти))так что часть вины есть и на нём))
VAN ARM
VAN ARM ответил _6p5bypy3egd
сегодня в 21:55
Фанаты себя вообще некрасиво ведут.
не надо обобщать)) и всех фан равнять со свинками)))
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 21:53
какой клуб так и повели)))) они по другому не умеют)))
ДСА
ДСА
сегодня в 21:32
Тренер сам виноват: обещал очень много.
beefs
beefs
сегодня в 21:23
фанаты то отдельная каста, причем не всегда положительная...
Jin-Ho
Jin-Ho
сегодня в 21:12
Терпенье лопнуло вот и повели себя так.
Судья Иванов
Судья Иванов
сегодня в 21:08
Тедеско поднял спартак выше, аж на 10-е место.
волгодон 2
волгодон 2
сегодня в 21:08
Вели себя как свиньи в общем.
Надышавшись народной нефти.
VIPded
VIPded
сегодня в 21:06
Кононову всё поделом..
cska1948
cska1948
сегодня в 21:05
Кого, в футболе, фанаты считают САМЫМИ главными? Правильно! Себя любимых! Поэтому такое отношение и к тренерам, и к игрокам.
Almazny
Almazny
сегодня в 21:02
Фанаты спартака сами уничтожают свой клуб.
Brugzash
Brugzash
сегодня в 21:00
Фанаты свиней всегда себя так ведут с любым тренером.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 21:00
Шёл ..дцатый день самоизоляции...
_6p5bypy3egd
_6p5bypy3egd
сегодня в 21:00
Фанаты себя вообще некрасиво ведут.
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