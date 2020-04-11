Фильцов: «Фанаты „Спартака“ очень некрасиво повели себя с Кононовым»

Голкипер «Смолевичей» поделился мнением о бывшем главном тренере «Краснодара» и «Спартака» :

Наверное, он бы мог быть более требовательным и более жестким в некоторых ситуациях, которые этого требовали. Показать, что он здесь главный и все будет так, как он скажет.

Были пограничные ситуации, вещи, кажущиеся неправильными. И главный тренер должен был это пресечь. Но он этого не делал.

Это было очень неприятно, не по-человечески, даже как-то дико. Эти выкрики фанатов «Спартака»… Это неправильно вообще. Если есть какое-то недопонимание, нужно это обсуждать. А то, что случилось, выглядело очень некрасиво.