Филипп: «Форварда вроде Комличенко в „Динамо“ ждали»

Нападающий «Динамо» поделился мнением о своих партнерах по атаке, а также прокомментировал переход в команду форварда из чешской «Млады Болеслав» минувшей зимой.

Меня устраивала игра со всеми партнерами — Н`Жи, Игбун, Панченко. Постепенно мы привыкли друг к другу, понимали свои способности. Клинтон, скажем, очень быстр: забрасывайте ему мяч, и он точно добежит.

Но форварда вроде Комличенко мы ждали. Николай и правда очень важен для «Динамо». Он очень мощный, особенно наверху. Умеет придержать мяч, обыграться с партнером и пробить — удар у него сильнейший. «Спартаку» повезло не пропустить от него, а дальше он уже показал себя. Николай добавляет нам возможностей.