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Филипп: «Форварда вроде Комличенко в „Динамо“ ждали»

сегодня, 08:05

Нападающий «Динамо» Максимилиан Филипп поделился мнением о своих партнерах по атаке, а также прокомментировал переход в команду форварда Николая Комличенко из чешской «Млады Болеслав» минувшей зимой.

Меня устраивала игра со всеми партнерами — Н`Жи, Игбун, Панченко. Постепенно мы привыкли друг к другу, понимали свои способности. Клинтон, скажем, очень быстр: забрасывайте ему мяч, и он точно добежит.

Но форварда вроде Комличенко мы ждали. Николай и правда очень важен для «Динамо». Он очень мощный, особенно наверху. Умеет придержать мяч, обыграться с партнером и пробить — удар у него сильнейший. «Спартаку» повезло не пропустить от него, а дальше он уже показал себя. Николай добавляет нам возможностей.

Комличенко стал лучшим игроком «Динамо» в феврале и марте по версии фанатов. 

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Храневец
Храневец
сегодня в 08:44
ЕГО УСТРАИВАЛА ИГРА С ПАРТНЕРАМИ . ТОЛЬКО ВОТ ГОЛОВ МЫ ОСОБО НЕ ВИДЕЛИ . ЕСЛИ ТОЛЬКО С ПЕНАЛЬТИ . МНОГИЕ ПРОСТО ПОТЕРЯЛИСЬ
ermak6848
ermak6848
сегодня в 08:41
Время покажет на, что способен...
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 08:35
Толком ещё и не играл, поживём увидим и удачи ему.
mihaluch
mihaluch
сегодня в 08:28
Для "Динамо" вполне подходит.
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 08:10
Серьезное усиление Динамо.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 08:09
время покажет на сколько)))
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