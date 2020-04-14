Бордо собирается уменьшить стадион на 7 000 мест

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сегодня, 17:49

Руководство «Бордо» приняло решение уменьшить вместимость своего стадиона.

Открытый в 2015 году, специально к Евро-2016, «Матмют Атлантик» в Бордо ни разу не смог заполнить все 41 458 мест. В среднем в нынешнем сезоне арена французского клуба заполнялась на 56,3%. Для того, чтобы снизить затраты на содержание стадиона, количество зрительских мест будет уменьшено на 7 000.

Ранее появились новости о том, что домашний стадион «Манчестер Юнайтед» «Олд Траффорд» может стать пунктом для переливания крови.