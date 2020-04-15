Русо вновь обвинил руководство «Барселоны» в коррупции

Бывший вице-президент «Барселоны» Эмили Русо вновь выступил с обвинениями в адрес каталонского клуба, после того как «Барса» объявила о решении подать на него в суд за клевету.

Факт коррупции в «Барселоне» подтверждается тем, что контракты между связанными друг с другом компаниями (одна из которых основана в офшорной зоне, что является нарушением закона) были оплачены в рассрочку, чтобы избежать внутреннего контроля и получить положительное заключение финансового комитета (он контролирует закупки по рыночным ценам) и совета директоров.

Сделанные мною заявления по данному вопросу абсолютно достоверны и объективны. Мнения, высказанные мною, позволяют утверждать, что претензии клуба не имеют под собой никаких оснований.

К сожалению, когда я сообщил клубу о нарушениях, это стало причиной моей отставки.