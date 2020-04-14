«Гуанчжоу Эвергранд» уволил своего футболиста за подделку номерного знака

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сегодня, 22:42

«Гуанчжоу Эвергранд» уволил полузащитника команды за нарушение дисциплинарного регламента клуба.

В сети появилось видео, на котором хавбек пытается подделать номерной знак на своей машине. Футболист был арестован полицией, после чего клуб сделал заявление о том, что прекращает сотрудничество с игроком.

Теперь Ханьчао грозит до 15 суток ареста, штраф в размере 700 долларов и 12 штрафных баллов на водительские права.

China international Yu Hanchao has been sacked by Guangzhou Evergrande for altering his license plate 🚗



The 59-cap winger was filmed trying to change an E to an F on his car, possibly to avoid local traffic restrictions 🤨



🤷‍♂️ pic.twitter.com/3gkYGWP5ue — Goal (@goal) April 14, 2020

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