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«Гуанчжоу Эвергранд» уволил своего футболиста за подделку номерного знака

сегодня, 22:42

«Гуанчжоу Эвергранд» уволил полузащитника команды Юй Ханьчао за нарушение дисциплинарного регламента клуба.

В сети появилось видео, на котором хавбек пытается подделать номерной знак на своей машине. Футболист был арестован полицией, после чего клуб сделал заявление о том, что прекращает сотрудничество с игроком.

Теперь Ханьчао грозит до 15 суток ареста, штраф в размере 700 долларов и 12 штрафных баллов на водительские права.

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VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 23:06
хорошо что не казнили))) дикие нравы))
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 23:00
Интересно, кто же видео то снял???
Q-J-G
Q-J-G
сегодня в 22:42
строго, не то, что у нас
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