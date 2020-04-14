«Гуанчжоу Эвергранд» уволил своего футболиста за подделку номерного знака

«Гуанчжоу Эвергранд» уволил полузащитника команды Юй Ханьчао за нарушение дисциплинарного регламента клуба.
В сети появилось видео, на котором хавбек пытается подделать номерной знак на своей машине. Футболист был арестован полицией, после чего клуб сделал заявление о том, что прекращает сотрудничество с игроком.
Теперь Ханьчао грозит до 15 суток ареста, штраф в размере 700 долларов и 12 штрафных баллов на водительские права.
Ранее Маруан Феллаини, выступающий в чемпионате Китая, вылечился от коронавируса.