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«Ювентус» планирует вернуть приезжих игроков до воскресенья

сегодня, 09:44

Сообщается, что «Ювентус» назначил дату возвращения для легионеров и приезжих игроков.

Все иностранные игроки, которые в данный момент находятся за пределами Италии, должны вернуться в Турин до 19 апреля. После этого футболистам предстоит пройти двухнедельный период самоизоляции. 

У «Ювентуса» в настоящее время 9 игроков, которые находятся дома у себя на родине.

Ранее стало известно, что Серия А может возобновить игры 31 мая.

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Все комментарии
beefs
beefs
сегодня в 10:19
хорошая новость, есть сдвиги к приятному
oFANATo
oFANATo
сегодня в 10:11
Заместитель министра здравоохранения Италии Пьерпаоло Силери оценил шансы на возобновление чемпионата страны, приостановленного в связи с пандемией коронавируса.

К сожалению, я думаю, что сейчас возобновление футбольного чемпионата при всей ситуации с эпидемией маловероятно.
oFANATo
oFANATo
сегодня в 10:02
А добираться будут пешком.
VIPded
VIPded
сегодня в 09:52
Будут игроки с погранцами договариваться, чтобы не пропустили.. )))
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 09:50
Но не летят туда сегодня самолеты, и не едут даже поезда...
STVA 1
STVA 1
сегодня в 09:50
Пора
shlomo
shlomo
сегодня в 09:44
И это правильно...пора тренироваться
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