«Ювентус» планирует вернуть приезжих игроков до воскресенья

Сообщается, что «Ювентус» назначил дату возвращения для легионеров и приезжих игроков.
Все иностранные игроки, которые в данный момент находятся за пределами Италии, должны вернуться в Турин до 19 апреля. После этого футболистам предстоит пройти двухнедельный период самоизоляции.
У «Ювентуса» в настоящее время 9 игроков, которые находятся дома у себя на родине.
Ранее стало известно, что Серия А может возобновить игры 31 мая.
К сожалению, я думаю, что сейчас возобновление футбольного чемпионата при всей ситуации с эпидемией маловероятно.
К сожалению, я думаю, что сейчас возобновление футбольного чемпионата при всей ситуации с эпидемией маловероятно.