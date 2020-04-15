«Ювентус» планирует вернуть приезжих игроков до воскресенья

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сегодня, 09:44

Сообщается, что «Ювентус» назначил дату возвращения для легионеров и приезжих игроков.

Все иностранные игроки, которые в данный момент находятся за пределами Италии, должны вернуться в Турин до 19 апреля. После этого футболистам предстоит пройти двухнедельный период самоизоляции.

У «Ювентуса» в настоящее время 9 игроков, которые находятся дома у себя на родине.

Ранее стало известно, что Серия А может возобновить игры 31 мая.