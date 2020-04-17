Агент Гурцкая: «„Краснодар“ хотел арендовать Икарди»

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сегодня, 00:29

Футбольный агент Тимур Гурцкая в общении с комментатором Нобелем Арустамяном в прямом эфире в инстаграме, рассказал, что «Краснодар» хотел арендовать нападающего .

«Краснодар» думал, можно ли взять Икарди в аренду. Да, у них была у них такая идея. Видимо, они хотели осчастливить Икарди, а он, дурак, не понял, что его счастье было в «Краснодаре». Знаком ли я с Вандой Нарой (жена Икарди — прим.)? Нет.

Аргентинский форвард в сентябре прошлого года перешел на правах аренды из «Интера» в ПСЖ .

Тем временем появилась информация, что «Краснодар» хочет отсрочить обновление лимита на легионеров.