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Агент Гурцкая: «„Краснодар“ хотел арендовать Икарди»

сегодня, 00:29

Футбольный агент Тимур Гурцкая в общении с комментатором Нобелем Арустамяном в прямом эфире в инстаграме, рассказал, что «Краснодар» хотел арендовать нападающего Мауро Икарди.

«Краснодар» думал, можно ли взять Икарди в аренду. Да, у них была у них такая идея. Видимо, они хотели осчастливить Икарди, а он, дурак, не понял, что его счастье было в «Краснодаре». Знаком ли я с Вандой Нарой (жена Икарди — прим.)? Нет.

Аргентинский форвард в сентябре прошлого года перешел на правах аренды из «Интера» в ПСЖ.

Тем временем появилась информация, что «Краснодар» хочет отсрочить обновление лимита на легионеров.

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Все комментарии
Sebastian Eniston
Sebastian Eniston
сегодня в 00:56
А еще и Роналду и Месси смешно да и только
Faustello
Faustello
сегодня в 00:55
А ещё Галицкий ест детей, поэтому и Академию сделал...
Bom Bom
Bom Bom
сегодня в 00:37
Галицкий заигрался в менеджер от EA Sports
cadmiy
cadmiy
сегодня в 00:32
Смешно.
SSPZ
SSPZ
сегодня в 00:29
хорошее было желание
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