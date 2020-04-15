«Спартак» упустил, а «Зенит» оценит?

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сегодня, 21:00

«Соккер.ру» реагирует на информацию, но не ждет трансфера.

Антон Зиньковский вспомнил, как проходил его просмотр в московском «Спартаке»:

Приехали с папой. Зашли в кабинет, в котором сидел какой-то мужчина. Папа зашел, поздоровался, сказал, что он насчет просмотра.

На меня просто посмотрели из-за угла, и сказали, что ниже 180 см не рассматривают. Хотя мне было лет 12, по-моему… И все. Это было мой самый быстрый просмотр. Забить «Спартаку» головой? Ну, хоть как бы забить, без разницы. Я был бы рад.

Двенадцать лет Антону было в 2008 году, и тогда в школе «Спартака» были вредители, что отбирали лосей вместо футболистов. Представьте на месте Зиньковского российского Месси – отправили бы домой.

Антон не настолько талантливый, разумеется, но перешел в «Чертаново», где занимался до перехода в «Кубань» на сезон и дебюта в составе своего первого и пока единственного московского клуба.

Затем была вторая команда «Зенита», а новый сезон в «Крыльях Советов» напомнил, что далеко не все футболисты в 18 лет раскрываются. Когда начинают кивать на Мбаппе, если российский игрок в 22-23 года не на пике формы, то забывают статистику.

Было много талантливых ребят, которые и в восемнадцать круто играли. А потом затухали, заканчивали, терялись. Но важен общий подход. Если у «Спартака» отбор в команду детей по росту, то не удивительно, что Бакаев далеко не с первой попытки заиграл в основе.

Не то чтобы Зиньковский был человеком, за которого будут драться ведущие клубы России, но история показательная. Во-первых, в богатых командах совсем не умеют возиться с молодежью. Ганчаренко якобы любит ставить на молодых? Дайте Виктору Михайловичу 40 млн евро на трансферы – завезет Еременко, Вернблума и Игнашевича 2.0.

В «Зените» и «Спартака» россияне часто тоже лишь расходный материал, а при новом лимите ничего не изменится. Поэтому если информация «Betting Insider» верна и Зиньковский не просто так дал интервью «Матч ТВ», где прошелся по скаутским методам академии «красно-белых», то нужно задавать вопрос: а Сергей Семак четко понимает, что делает?

Ведь очевидно, что у него мечты расходятся с реальностью. И Рибалта, и Миллер, и тренер – знаем точно от Орлова, который говорил на тему публично, давно ищут плеймейкера. Отсюда интерес к Генриху Мхитаряну, одному из опытных кандидатов, который пока не очаровал «Рому» настолько, чтобы они немедленно выкупили контракт армянина.

Отсюда просмотр казахского футболиста Исламхана Бауыржана, который пытался зимой впечатлить тренеров «Зенита», но в результате уехал в «Аль-Айн» из ОАЭ . Теперь вот информация о Зиньковском – авторе 6 ассистов в РПЛ , и тоже представителе профессии, которую ищут со времен подписания контракта с Маркизио. Но Клаудио не заиграл, так что последним центральным хавбеком с функциями плеймейкера в составе «Зенита», получается, был Широков.

Романа в команде нет с 2014 года, и хотя Зиньковский работает в «Крыльях Советов» с креном на левый фланг, он и «десятку» сыграет. И если впишется, получит пару матчей и, например, удачно сыграет против «Спартака», то это будет справедливым исходом. Ведь для начала такой «просмотр» — удар по психике ребенка. Подросток приехал с папой в Москву, потратили силы, время и деньги, а их оценили по внешнему виду.

Конечно, если бы фанат «Спартака» Головин согласился на переезд в Санкт-Петербург в 2018, то Антон не имел бы шансов вернуться в «Зенит» даже в теории, ведь играл бы Александр. А так есть шанс помечтать у Антона, Лесового и Мостового – арендованных игроков «Зенита» в «Арсенале» и «Сочи». В любом случае, человек, что может атаковать по месту левого инсайда или по центру, нужен.

Желание найти «десятку» для «Зенита» понять можно, но есть одна оговорка. А куда девать такого хавбека в схеме «4-4-2»? Тут или готовятся к продаже Азмуна летом, переводят Дзюбу в атаку, оставляют Дриусси и Малкома по флангам – оба недостаточно хороши, чтобы в новом мире за них щедро заплатили клубы западнее Санкт-Петербурга. Или же «Зенит» подписывает приговор еще одному талантливому футболисту из провинции.

Далеко не все перебираются на север и становятся основными, как Дзюба. Не нужно ограничиваться россиянами, из центральных хавбеков, если исключить чистых опорников, не заиграли Сутормин, Маркизио, Кузяев, Нобоа, Ерохин, Эрнани, Молло, Юсупов или Маурисио. Очень разные футболисты, но функции треквартисты или реджисты никто не потянул. Один Жулиано был уместен, результативен, тащил команду, но давно уехал.

Не все получалось даже у недешевого Паредеса, но у Леандро сильный агент и репутация бывшего игрока «Ромы», поэтому ушел в ПСЖ . Теперь даже Оздоев, в принципе, уровень ЛЧ не потянул – Магомед старается с зимы прошлого года, однако понятно, почему Семак ищет новые варианты и будет просить совершать трансферы. Но не обязательно дорогие, ведь вправду под чистую «десятку», вроде Озила или Мхитаряна, тактика «Зенита» не обустроена.

Ломать все ради Зиньковского в центре не будут, да и Бауыржана пробовали на левом фланге, не под нападающими. Однако медленно подбираются к поискам мощного плеймейкера, поскольку атака слишком зависима от действий Дзюбы. А если Артем не справляется по любой из причин – готовность или правильная игра соперников, то «Зенит» довольно беззубый коллектив. Нужен последний пас, много пасов, поэтому добавляют футболистов в обойму.

Знаете, кто в этом сезоне второй по созданным моментам после Дзюбы? Дуглас Сантос, которого ставили в центре и на левом фланге защиты. Когда будет новый лимит, то бразилец пропишется в обороне, но несолидно чемпиону и будущему участнику ЛЧ играть через левого бека и оттянутого форварда, имея на поле большую группу атаки. Можно отметить, что Малкому весной легко даются моменты – по качеству шансов за полный матч догоняет Дзюбу, но бразильцу не хватает стабильности.

Кроме того, бразилец странно смотрится на позиции «десятки» — видно, что вингер. Зиньковский играет иначе, и хотя в составе аутсайдера «Крыльев Советов» объективно сложно показывать класс, Антон с шестью ассистами делит четвертую строчку в рейтинге лиги среди мастеров результативных передач с Азмуном. Понятно, что игрок не для основы – разве что в Зиньковском скрыты таланты, которые припас для второй попытки заиграть в «Зените», но для обоймы сгодится.

Не забывайте, что у чемпиона у ряда футболистов заканчиваются контракты, и если «Крылья Советов» сейчас отдадут новичка чемпионам за копейки, то это нормальная сделка для клуба. И, скорее всего, как почти всех представителей его профессии за последние годы, в «Зените» Семака беднягу Зиньковского ждет неудача. Однако кто отказывается в футболе от шанса сыграть за чемпиона и от денег? Нужно понимать, что футболисты, даже если прекрасно понимают будущую роль, на нее сами соглашаются.

«Крылья Советов» могут не пережить лето, а «Зенит» останется на футбольной карте, поэтому для Антона приглашение от Сергея Богдановича – выигрышный лотерейный билет. Это футболист стиля петербуржцев, хотя не сказать, что завязал всю созидательную игру в Самаре на себя. Был Соболев, который создал больше моментов, да и сам Антон занимал разные позиции на поле. Поэтому «Зенит» может таким трансфером намекать также не потерю Дриусси в будущем. С другой стороны, США и Италия переживают непростые времена, поэтому путь в Майами и на родину предков Себастьяну отрезан.

Будем надеяться, что Семак знает, что делает, а не лишает игровой практики еще одного приличного созидателя, как получилось с Суторминым. А Зиньковскому нужно пожелать удачи в любом случае. В составе, где есть конкуренция, везение пригодится. Но поскольку чемпиону нужны интересные атакующие решения, то выбор не кажется странным, пусть пока Антон лишь опция в общем списке, где Лесовой или Мостовой.

С другой стороны, если огласят о сделке, то это будет значить, что Алексей Миранчук – первый в списке кандидатов на позицию «десятки» из россиян, принял решение не перебираться в «Зенит». И это будет хорошей новостью, поскольку и Зиньковский, и любой другой атакующий по центру хавбек столкнется с потребностью поиска игрового места в тактике «4-4-2». А на левом фланге будет ждать Дриусси.

Семак может тестировать «ромб» в матчах со слабыми соперниками, но сильные разорвут одного Барриоса на части. Зиньковскому, если хочет получить в «Зените» практику, нужно круто работать и на левом фланге – где не только Дриусси играл, но Жирков, Ерохин, Кузяев, Шатов и Сутормин появлялись, и в центре поля – Антон у Божовича чаще появлялся слева, но сами видите, какая конкуренция на этой позиции в «Зените».

Семак ищет плеймейкера с широкими функциями, поскольку видит, что усилий Азмуна и Дзюбы в еврокубках мало. Да и в РПЛ не все победы такие легкие, как против «Урала». Кроме того, учтите новый лимит. Чтобы собрать заявку из 27 человек, как в этом сезоне, нужно 19 россиян, а прямо сейчас даже с Шамкиным и Мусаевым их на шесть меньше. И это без учета потерь! Но это уже плохие новости для Зиньковского.