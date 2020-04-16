Азмун может перейти в «Наполи» за 35 млн евро

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сегодня, 16:13

Нападающий «Зенита» может продолжить карьеру в Италии.

«Наполи» решительно настроен на подписание иранца в случае, если нападающий неаполитанцев покинет клуб. Отмечается, что «Зенит» будет требовать за своего игрока не менее 35 млн евро.

Кроме «Наполи» интерес к Азмуну проявляют «Лестер», «Вест Хэм» и «Эвертон», с которыми уже ведутся переговоры.