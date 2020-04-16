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Азмун может перейти в «Наполи» за 35 млн евро

сегодня, 16:13

Нападающий «Зенита» Сердар Азмун может продолжить карьеру в Италии.

«Наполи» решительно настроен на подписание иранца в случае, если нападающий неаполитанцев Аркадиуш Милик покинет клуб. Отмечается, что «Зенит» будет требовать за своего игрока не менее 35 млн евро.

Кроме «Наполи» интерес к Азмуну проявляют «Лестер», «Вест Хэм» и «Эвертон», с которыми уже ведутся переговоры.

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Все комментарии
11-и метровый
11-и метровый ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 18:06
Азмун стоит 10 чаловых, это точно.
Gunslinger
Gunslinger ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
сегодня в 18:00
Хотя, если жарить только с одной, то можно значительно сэкономить на энергоресурсах, что очень актуально в текущей политической ситуации! :)))
particular
particular
сегодня в 17:56, ред.
Может, но не в этом году и не в Наполи и не за 35 лимонов...
Ресурсы покупателей, явно, будут меньше запросов продавцов..:))
Gunslinger
Gunslinger ответ makkie (раскрыть)
сегодня в 17:54
Ну ты прям везде заговор чуешь!!! :))
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ Legend 6 (раскрыть)
сегодня в 17:54
Особенно понравилось "жарить блины с двух сторон". Жирная точка в рецепте.
ЮГ РОССИИ
ЮГ РОССИИ
сегодня в 17:49
В Лестер лучше.
oFANATo
oFANATo
сегодня в 17:48
будет требовать за своего игрока не менее 35 млн евро.
миллер ещё чего там собрался требовать в сложившейся ситуации с эпидемией и мировым кризисом? ))))))
Legend 6
Legend 6
сегодня в 17:46
Не знаю что написать, поэтому напишу рецепт блинов:

Куриное яйцо - 3 шт.

Сахар - 1 ст. л.

Соль - 1 ч. л.

Молоко - 500 мл

Мука - 280 г

Растительное масло - 3 ст. л.

В миске слегка взбить венчиком яйца с сахаром и солью. Добавить половину молока, перемешать. Понемногу добавить муку, перемешивая до консистенции однородной густой сметаны. Добавить остальное молоко и тщательно перемешать. Добавить масло, перемешать и оставить на 10-15 минут. Нагреть чугунную сковороду, смазать маслом и жарить блины с двух сторон.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 17:41
Ну никак не 10 - 15; что - то вы невысоко цените этого отличного футболиста. Минимум двадцать пять. Нападающий именно для итальянского футбола. Российский явно перерос; если переход состоится, буду жалеть, так как футболистов такого уровня у нас и так кот наплакал.
Авангардист
Авангардист
сегодня в 17:33
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен ответ ildar_3871 (раскрыть)
    сегодня в 17:24
    Лучше молись, шобы продали подороже. Вроде твоему Рубину какой то процент обломится с этой сделки. Чуешь выгоду,не?
    Я Памятник Себе
    Я Памятник Себе
    сегодня в 17:21
    Ценный игрок. У него талант открываться. Часто выходит один на один. Но пока много транжирит. Ему ещё работать и работать над техникой.
    112910415
    112910415
    сегодня в 17:16
    может, перейдёт
    а может, останется
    корабел
    корабел
    сегодня в 17:13
    Если продают Азмуна, то вероятность того, что Кокорин останется в Зените, похоже, возрастает.
    ДСА
    ДСА
    сегодня в 17:12
    Значит ценится игрок.
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV
    сегодня в 17:11
    "Зенит требует 35 млн". Требовать можно и 50 и 100. Но есть реальная цена. Игрок стоит столько, сколько за него дадут. Трудно сказать, что будет летом, но если именно сейчас то реально не более 10-15, А к лету может стать и 507 и 35-40. Никто этого не знает.
    Брулин
    Брулин
    сегодня в 17:11
    35 млн 😂😂😂 в текущей ситуации максимум 7-10
    Lazurny
    Lazurny
    сегодня в 17:03
    Он 50 стоит.
    LOpp
    LOpp
    сегодня в 16:59
    Его красная цена 5 млн рублей в базарный день
    AgentART
    AgentART ответ Литейный 4 (раскрыть)
    сегодня в 16:58
    Аутсайдер в пердиве еще подешевеет.
    makkie
    makkie
    сегодня в 16:50, ред.
    Опять Дзюба выталкивает конкурентов из Зенита? Вначале Кокорин, теперь Азмун...
    Даже Заболотному не дал поиграть нормально, что тот аж в Сочи свинтил :)
    VAN ARM
    VAN ARM
    сегодня в 16:37
    зенит не продаст))
    Anton Step 1
    Anton Step 1
    сегодня в 16:36
    лучше в италию
    ildar_3871
    ildar_3871
    сегодня в 16:32
    Азмун переходит каждый месяц , все дороже и дороже , в итоге продадут за 5 млн , ну он точно не дороже стоит чем Бруну Алвеш !)
    valt134
    valt134
    сегодня в 16:26
    Он столько не стоит.
    Литейный 4
    Литейный 4
    сегодня в 16:20
    Может перейти, а может и не перейти. Так то игроки Зенита в цене. Зенит все знают. Это вам не аутсайдер никому не известный из второй сотни. Гыгыгы
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    сегодня в 16:14
    Хорошая сумма за толкового напа...
    Zenit_84
    Zenit_84
    сегодня в 16:14
    Вряд ли перейдет
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