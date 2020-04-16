Азмун может перейти в «Наполи» за 35 млн евро

Нападающий «Зенита» Сердар Азмун может продолжить карьеру в Италии.
«Наполи» решительно настроен на подписание иранца в случае, если нападающий неаполитанцев Аркадиуш Милик покинет клуб. Отмечается, что «Зенит» будет требовать за своего игрока не менее 35 млн евро.
Кроме «Наполи» интерес к Азмуну проявляют «Лестер», «Вест Хэм» и «Эвертон», с которыми уже ведутся переговоры.
Ресурсы покупателей, явно, будут меньше запросов продавцов..:))
Ресурсы покупателей, явно, будут меньше запросов продавцов..:))
миллер ещё чего там собрался требовать в сложившейся ситуации с эпидемией и мировым кризисом? ))))))
миллер ещё чего там собрался требовать в сложившейся ситуации с эпидемией и мировым кризисом? ))))))
Куриное яйцо - 3 шт.
Сахар - 1 ст. л.
Соль - 1 ч. л.
Молоко - 500 мл
Мука - 280 г
Растительное масло - 3 ст. л.
В миске слегка взбить венчиком яйца с сахаром и солью. Добавить половину молока, перемешать. Понемногу добавить муку, перемешивая до консистенции однородной густой сметаны. Добавить остальное молоко и тщательно перемешать. Добавить масло, перемешать и оставить на 10-15 минут. Нагреть чугунную сковороду, смазать маслом и жарить блины с двух сторон.
Куриное яйцо - 3 шт.
Сахар - 1 ст. л.
Соль - 1 ч. л.
Молоко - 500 мл
Мука - 280 г
Растительное масло - 3 ст. л.
В миске слегка взбить венчиком яйца с сахаром и солью. Добавить половину молока, перемешать. Понемногу добавить муку, перемешивая до консистенции однородной густой сметаны. Добавить остальное молоко и тщательно перемешать. Добавить масло, перемешать и оставить на 10-15 минут. Нагреть чугунную сковороду, смазать маслом и жарить блины с двух сторон.
а может, останется
а может, останется
Даже Заболотному не дал поиграть нормально, что тот аж в Сочи свинтил :)
Даже Заболотному не дал поиграть нормально, что тот аж в Сочи свинтил :)