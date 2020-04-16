Джон Терри, Кака и другие суперзвёзды в шаге от РПЛ

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сегодня, 21:55

«Соккер.ру» — о мировых звездах, которые почти перешли в российские клубы.

Джон Терри в «Спартаке»

Агент Тимур Гурцкая раскрыл подробности несостоявшегося перехода Джона Терри в московский «Спартак» летом 2018-го. Экс-капитану «Челси» на тот момент было уже 37 лет, но приезд англичанина вне всяких сомнений произвел бы фурор в РПЛ . Сделка была очень близко, Джон был готов лететь в Москву, но вмешались личные обстоятельства:

Джон Терри не пришел в «Спартак» из-за дочки. Это единственная правда. Он уже был в посольстве России в Лондоне, получил все визы, прошел медосмотр. Он был уже игроком «Спартака» в переписке руководства клуба в WhatsApp: Измайлов, Федун, врачи команды. Они уже написали, что он прошел блестяще медосмотр, что с ним побеседовали, все — он едет в Москву. Медосмотр проходил в Риме, затем он прилетел в Лондон. Пришел без очереди в посольство, за ним даже согласились отправить самолет, чтобы такого статусного игрока везти.

Но у дочки начался нервный срыв. Ему позвонила директриса школы, говорит, что она падает на пол, ревет, что папа уезжает в Москву, там по улице ходят белые медведи, он никогда не вернется. У него близнецы. Мальчик нормально, а у девочки была точно такая же история, когда он был в «Астон Вилле». Он должен был после каждой игры или каждой тренировки возвращаться из Бирмингема в Лондон. У дочки такая с ним связь — просто чудовищная. Он оказался джентльменом: приехал в Москву, лично перед Федуном извинился за эту ситуацию. Поднялся в ложу и извинился.

Кака в ЦСКА

Карьера чемпиона мира 2002 года и обладателя «Золотого мяча» могла сложиться иначе, а европейский этап его карьеры мог начаться в Москве. Об этом, пусть и по-разному, говорят два независимых источника — сам футболист и Евгений Гинер. Президент ЦСКА утверждает, что Кака был одной ногой в армейском клубе:

Мы уже все вопросы решили, уже подписали контракт. Но потом агент сказал, что серьезный интерес к бразильцу проявляет «Милан». Я отдавал себе отчет, какая разница между РПЛ и Серией А. Кака уже был одной ногой в ЦСКА , но… Не думаю, что, приехав в Россию, Кака стал бы тем футболистом, которого сейчас знает весь мир. Мы же тогда дали слово, что не будем настаивать на переходе, если в течение двух-трех дней он получит конкретное предложение от «Милана». Итальянцы сработали быстро.

Сам же бразилец утверждает, что выступления за ЦСКА были частью плана «Челси»:

Это правда, что у меня было конкретное предложение от «Челси», предполагавшее, что первый год я проведу на правах аренды в ЦСКА . Но в тот момент я не захотел рисковать, ведь любая травма или неудачная игра в загадочной России могли закрыть мне дорогу в Англию. Тогда я решил остаться в Бразилии, позже мной заинтересовался «Милан», убедивший перебраться в Италию.

Патрис Эвра и Хавьер Маскерано в «Спартаке»

Историю о несостоявшихся трансферах этих больших футболистов рассказал бывший генеральный директор «Спартака» Юрий Первак. Репутация этого менеджера заставляет серьезно относиться к его словам, ведь это он в свое время привез в Москву Неманью Видича, а потом продал его «Манчестер Юнайтед». Серб по статусу ни в чем не уступает Хавьеру и Патрису, которые тоже могли стать «красно-белыми», если верить Перваку:

В «Спартак» мог перейти французский защитник Патрис Эвра. Он мог достаться нам бесплатно, но нужно было дать хорошую зарплату и подъемные. Договоренность по условиям уже была, но в последний момент Федун заартачился, и сделка сорвалась. Как я потом выяснил, один «великий специалист» напел ему в уши, что у француза сложный характер, мол, он взбалмошный и непонятно как поведет себя в России. А вот Маскерано — мой просчет. Можно было забрать аргентинца из «Ривер Плейта» на очень хороших условиях, но я в него не поверил: южноамериканец, 20 лет, играл только на родине, а тут сразу в Россию…

Луис Суарес в «Зените»

На самом деле, Суарес в «Зените» оказаться не мог, потому что позиция у уругвайца была категорическая, но «сине-бело-голубые» действительно делали предложение Луис, когда он выступал за «Аякс». Реакция оказалась резкой:

Если я уеду из Голландии, то только в большой клуб, который играет в хороший атакующий футбол. Предложения таких команд, как „Зенит“, меня не интересуют. Что они могут мне предложить, кроме мешка денег? Мне нужны победы, возможность выигрывать большие трофеи. Я – уругваец, который хочет добиться успеха и прославиться.

Дрис Мертенс в «Локомотиве»

Ольга Смородская уверяет, что подписывала Дриса Мертенса в «Локомотив» дважды, но футболист оказался «заколдованным»:

Самый обидный сорвавшийся трансфер — бельгиец Дрис Мертенс. Он дважды был в шаге от перехода в «Локомотив». Летом 2013-го уже обо всем договорились, но в «Наполи» пришел Рафаэль Бенитес и убедил подписать контракт с итальянцами. Могла трясти у него перед носом подписанным документом, но понимала, что это бесполезно…

Слова Ольги Смородской подтверждает известный трансферный консультант (читай — посредник) Алексей Зинин: