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Кальдерон: «Фергюсон хотел продать Роналду „Барселоне“»

сегодня, 22:39

Бывший президент мадридского «Реала» Рамон Кальдерон заявил, что нападающий Криштиану Роналду мог перейти в «Барселону».

Мы вели переговоры с Роналду в течение 2007 и 2008 годов. С «Манчестер Юнайтед» было трудно, поскольку они не хотели терять игрока, но Роналду четко понимал, чего хочет. Он хотел присоединиться к «Реалу». 

Фергюсон не хотел расставаться с Криштиану и не желал продавать его «Реалу». Из-за этого он предложил его «Барселоне», но сам игрок хотел перейти именно к нам.

Ранее бывший защитник «Ювентуса» Мехди Бенатиа высоко отозвался об игровых и человеческих качествах Роналду.

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Все комментарии
Зидан 1972
Зидан 1972 ответ Шатаут (раскрыть)
сегодня в 23:35
Месси доит барсу, играют за нее другие!
Зидан 1972
Зидан 1972 ответ Бесполезность 51 (раскрыть)
сегодня в 23:33
По себе не суди ,не все продажные!Марокканцы обидели тебя!
dino-hsv
dino-hsv ответ Бесполезность 51 (раскрыть)
сегодня в 23:33
почему же он тогда не ушёл из реала в китайский клуб? :)
Adepta
Adepta
сегодня в 23:29
Чего теперь это вспоминать.
Бесполезность 51
Бесполезность 51 ответ Зидан 1972 (раскрыть)
сегодня в 23:07
Чувак, за пару лишних миллионов в контракте, марокканец положил болт на лучший КАБИНЕТНЫЙ клуб мира.
Шатаут
Шатаут ответ Зидан 1972 (раскрыть)
сегодня в 23:03
Точно сказано... Поэтому Месси и играет за Барселону....
Зидан 1972
Зидан 1972
сегодня в 22:57
Это означает одно, даже за большие деньги не купишь игрока, если он хочет играть за лучший клуб мира!
drug01
drug01
сегодня в 22:53
Больше надо писать про футбол
Legend 6
Legend 6
сегодня в 22:53
Не понимаю.
Если ты не хочешь продавать игрока, то зачем его предлагать еще кому то?)))
МЮ хотел поднять цену? Это бы обьяснило предложение Барсе.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 22:51
даже как то пугает))куда могут дойти слухи желтушников)))
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 22:49
Стаи информационных уток потянулись на летние квартиры.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 22:49
Если мальца подождать, наступит прояснение...
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