Кальдерон: «Фергюсон хотел продать Роналду „Барселоне“»

Бывший президент мадридского «Реала» Рамон Кальдерон заявил, что нападающий Криштиану Роналду мог перейти в «Барселону».
Мы вели переговоры с Роналду в течение 2007 и 2008 годов. С «Манчестер Юнайтед» было трудно, поскольку они не хотели терять игрока, но Роналду четко понимал, чего хочет. Он хотел присоединиться к «Реалу».
Фергюсон не хотел расставаться с Криштиану и не желал продавать его «Реалу». Из-за этого он предложил его «Барселоне», но сам игрок хотел перейти именно к нам.
Ранее бывший защитник «Ювентуса» Мехди Бенатиа высоко отозвался об игровых и человеческих качествах Роналду.
Если ты не хочешь продавать игрока, то зачем его предлагать еще кому то?)))
МЮ хотел поднять цену? Это бы обьяснило предложение Барсе.
Если ты не хочешь продавать игрока, то зачем его предлагать еще кому то?)))
МЮ хотел поднять цену? Это бы обьяснило предложение Барсе.