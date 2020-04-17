Кальдерон: «Фергюсон хотел продать Роналду „Барселоне“»

Бывший президент мадридского «Реала» Рамон Кальдерон заявил, что нападающий мог перейти в «Барселону».

Мы вели переговоры с Роналду в течение 2007 и 2008 годов. С «Манчестер Юнайтед» было трудно, поскольку они не хотели терять игрока, но Роналду четко понимал, чего хочет. Он хотел присоединиться к «Реалу».

Фергюсон не хотел расставаться с Криштиану и не желал продавать его «Реалу». Из-за этого он предложил его «Барселоне», но сам игрок хотел перейти именно к нам.