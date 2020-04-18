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Тренер Йовича: «Лука уверен, что добьётся успеха в „Реале“»

18 апреля 2020, 07:54

Боян Кустич, личный тренер нападающего «Реала» Луки Йовича, рассказал о том, что форвард не намерен покидать мадридский клуб.

Лука сказал мне, что хочет побеждать с «Реалом», провести в нём отличную карьеру, и чтобы «Бернабеу» скандировал его имя. Он уверен, что добьётся всего этого.

Многие товарищи по команде разговаривают с ним и пытаются помочь ему. С ним всё в полном порядке. Он намерен показать свой истинный потенциал, ему просто нужно проявить терпение.

Напомним, Йовичу грозит до трёх лет лишения свободы за нарушение карантина в Сербии.

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Все комментарии
Brooklyn888
Brooklyn888
18 апреля в 10:59
Что-то может получиться)
112910415
112910415
18 апреля в 10:44
но начал с громкого фальстарта !
cevin cigan
cevin cigan
18 апреля в 09:35
В сизо он добьётся успеха такими темпами.Он до конца ещё не понял в какой клуб попал. Никто в Реале нянькаться не будет,не тянешь,нарушаешь режим - на выход!
VAN ARM
VAN ARM
18 апреля в 07:56
думаю ты прав
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