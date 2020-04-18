Тренер Йовича: «Лука уверен, что добьётся успеха в „Реале“»

Боян Кустич, личный тренер нападающего «Реала» , рассказал о том, что форвард не намерен покидать мадридский клуб.

Лука сказал мне, что хочет побеждать с «Реалом», провести в нём отличную карьеру, и чтобы «Бернабеу» скандировал его имя. Он уверен, что добьётся всего этого.

Многие товарищи по команде разговаривают с ним и пытаются помочь ему. С ним всё в полном порядке. Он намерен показать свой истинный потенциал, ему просто нужно проявить терпение.