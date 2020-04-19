Бекхэм, Зидан, Кака и другие звёзды поаплодировали медикам

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19 апреля 2020, 09:58

Знаменитый бразильский экс-футболист опубликовал в инстаграме подборку видео с участием звезд футбола.

Кафу, Кака, , Роналдо, Дэвид Бекхэм, Жерар Пике, , , , и другие футболисты поблагодарили врачей во время пандемии коронавируса.

Бесконечные аплодисменты для всех медиков и других специалистов, работающих как настоящие герои», — подписал публикацию Карлос.

Также недавно Роберто Карлос выразил соболезнования в связи со смертью экс-президента «Реала» Лоренсо Санса.