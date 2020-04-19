Бекхэм, Зидан, Кака и другие звёзды поаплодировали медикам

Знаменитый бразильский экс-футболист Роберто Карлос опубликовал в инстаграме подборку видео с участием звезд футбола.
Кафу, Кака, Серхио Рамос, Роналдо, Дэвид Бекхэм, Жерар Пике, Бастиан Швайнштайгер, Зинедин Зидан, Джорджио Кьеллини, Харри Кейн и другие футболисты поблагодарили врачей во время пандемии коронавируса.
Бесконечные аплодисменты для всех медиков и других специалистов, работающих как настоящие герои», — подписал публикацию Карлос.
Также недавно Роберто Карлос выразил соболезнования в связи со смертью экс-президента «Реала» Лоренсо Санса.