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Мэддисон: «Я очень счастлив в „Лестере“»

19 апреля 2020, 12:22

Полузащитник «Лестера» Джеймс Мэддисон рассказал, что счастлив выступать за свой нынешний клуб.

Если повспоминать, то четыре года назад «Норвич» отдал меня в аренду в «Абердин», а сейчас я каждую неделю выступаю в АПЛ. Это именно то, чего я и хотел всегда. Иногда такие вещи могут заставить вас действительно задуматься и гордиться собой. Я достиг этого уровня.

Я чувствую себя как дома в «Лестере». Мне здесь нравится. Я люблю партнеров по команде, люблю фанатов, у нас отличный тренер – я очень, очень счастлив.

Недавно появилась информация, что «Реал» хочет купить Мэддисона на замену Модричу. 

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Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
19 апреля в 12:35
В Лестере точно лучше, чем в Абердине или Норвиче.
drug01
drug01
19 апреля в 12:28
Надо добавить что мы все счастливы
drug01
drug01 ответ 9pyea3rs_gk3 (раскрыть)
19 апреля в 12:25
А мы рады за вас ведь вы первый!!!!
9pyea3rs_gk3
9pyea3rs_gk3
19 апреля в 12:22
Главное счастлив. Мы рады.
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