Мэддисон: «Я очень счастлив в „Лестере“»

Полузащитник «Лестера» рассказал, что счастлив выступать за свой нынешний клуб.

Если повспоминать, то четыре года назад «Норвич» отдал меня в аренду в «Абердин», а сейчас я каждую неделю выступаю в АПЛ . Это именно то, чего я и хотел всегда. Иногда такие вещи могут заставить вас действительно задуматься и гордиться собой. Я достиг этого уровня.

Я чувствую себя как дома в «Лестере». Мне здесь нравится. Я люблю партнеров по команде, люблю фанатов, у нас отличный тренер – я очень, очень счастлив.