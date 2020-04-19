Гюндоган: «Хименес мне напоминает Левандовски»

Полузащитник «Манчестер Сити» в интервью ESPN высоко отозвался о форварде «Вулверхэмптона» .

Я думаю, что у него есть все, что нужно нападающему мирового уровня. Он очень подвижен, физически очень хорош, талантлив в техническом отношении.

Может быть, он еще не на самом топовом уровне, но он мне немного напоминает Левандовски, потому что я играл с ним. С точки зрения стиля, я думаю, что у него большой потенциал.