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Гюндоган: «Хименес мне напоминает Левандовски»

19 апреля 2020, 11:37

Полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган в интервью ESPN высоко отозвался о форварде «Вулверхэмптона» Рауле Хименесе

Я думаю, что у него есть все, что нужно нападающему мирового уровня. Он очень подвижен, физически очень хорош, талантлив в техническом отношении. 

Может быть, он еще не на самом топовом уровне, но он мне немного напоминает Левандовски, потому что я играл с ним. С точки зрения стиля, я думаю, что у него большой потенциал.

Ранее на Хименеса претендовал «Реал».  

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DanjaG
DanjaG ответ FRZZ (раскрыть)
19 апреля в 12:47
????
VAN ARM
VAN ARM
19 апреля в 11:49
закусывать надо!!)))
FRZZ
FRZZ
19 апреля в 11:47, ред.
Полузащитник «Вулверхэмптона» Илкай Гюндоган ?????????
Работники Soccer вы что ?
Leha-ha50
Leha-ha50
19 апреля в 11:40
А мне не напоминает.
beefs
beefs
19 апреля в 11:40
у вас хорошее воображение
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