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Шюррле может продолжить карьеру в «Бешикташе»

19 апреля 2020, 14:20

По информации турецких СМИ, «Бешикташ» заинтересован в приобретении полузащитника дортмундской «Боруссии» Андре Шюррле, выступающего на данный момент в «Спартаке» на правах аренды.

Ранее стало известно, что московский клуб не собирается выкупать 29-летнего немецкого хавбека. Источник, близкий к «Бешикташу», сообщает, что в клубе продолжают следить за ситуацией и готовы в будущем сделать предложение по трансферу.

В составе «Спартака» в нынешнем сезоне Шюррле сыграл в 18 матчах, забил 2 гола и сделал 4 голевые передачи.

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Все комментарии
Александр Новиков 1
Александр Новиков 1 ответ Армейская душа (раскрыть)
19 апреля в 23:18
Арнольдыч просто очень богат и может себе позволить взять в аренду на год дорогого футболиста. А что не играл он почти - это к Тедеско вопрос, а не к Арнольдычу, ведь спрос за результат будет с тренера.
Binger
Binger
19 апреля в 19:20
В Бешикташе столько бабла не огребешь.
viv
viv
19 апреля в 18:00
Зачем Бешикташу сбитый летчик?
Сп62
Сп62 ответ Армейская душа (раскрыть)
19 апреля в 17:01
Можно подумать, в других клубах иначе.
Армейская душа
Армейская душа
19 апреля в 16:23
Будет забавно, если он в Бешикташе будет играть, а не как в Спартаке пенсионные зарабатывать на лавке.

P.S. Вообще очень многие придя в спартачок понимают, что зачем играть, если можно такие же деньги на лавке получать. Федун самый эффективный футбольный менеджер )))
Сп62
Сп62
19 апреля в 16:05
Не надо прогибаться под изменчивый мир, пусть лучше он прогнётся под нас.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
19 апреля в 15:34
На повышение пойдёт, не иначе...
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
19 апреля в 15:23, ред.
Пристроится. Он же чемпион мира...))
Бутсы
Бутсы
19 апреля в 15:01
В пердь какую-нибудь подошёл бы, в Ростов например.
Брулин
Брулин
19 апреля в 14:53
Легенда «Спартака», да уж... Неужели и правда у нас так можно расслабиться, что даже качественные футболисты превращаются в «мешков», есть же какое-то честолюбие у чемпиона мира?!
Jin-Ho
Jin-Ho
19 апреля в 14:51
не самый лучший вариант для Бешикташа
ДАША Д
ДАША Д
19 апреля в 14:47
Не самый худший вариант для него.
makkie
makkie
19 апреля в 14:38
Спасибо и удачи!
Шюррле в сегодняшнем состоянии - не помощник даже Оренбургу и Крыльям. Абсолютно немотивированный, да еще и с проблемами по здоровью.
В принципе, турки любят брать всё подряд. Но скорее всего Андре завершит карьеру.
drug01
drug01
19 апреля в 14:31
Спартак так часто поступает
Faustello
Faustello
19 апреля в 14:25
Мастер машинного доения)))
ЮГ РОССИИ
ЮГ РОССИИ
19 апреля в 14:24
Шюрле может играть где угодно,но свиной позор не смыть.
VAN ARM
VAN ARM
19 апреля в 14:21
не ужели ещё нашлись)))
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