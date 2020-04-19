Шюррле может продолжить карьеру в «Бешикташе»

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19 апреля 2020, 14:20

По информации турецких СМИ , «Бешикташ» заинтересован в приобретении полузащитника дортмундской «Боруссии» , выступающего на данный момент в «Спартаке» на правах аренды.

Ранее стало известно, что московский клуб не собирается выкупать 29-летнего немецкого хавбека. Источник, близкий к «Бешикташу», сообщает, что в клубе продолжают следить за ситуацией и готовы в будущем сделать предложение по трансферу.

В составе «Спартака» в нынешнем сезоне Шюррле сыграл в 18 матчах, забил 2 гола и сделал 4 голевые передачи.