Шюррле может продолжить карьеру в «Бешикташе»

По информации турецких СМИ, «Бешикташ» заинтересован в приобретении полузащитника дортмундской «Боруссии» Андре Шюррле, выступающего на данный момент в «Спартаке» на правах аренды.
Ранее стало известно, что московский клуб не собирается выкупать 29-летнего немецкого хавбека. Источник, близкий к «Бешикташу», сообщает, что в клубе продолжают следить за ситуацией и готовы в будущем сделать предложение по трансферу.
В составе «Спартака» в нынешнем сезоне Шюррле сыграл в 18 матчах, забил 2 гола и сделал 4 голевые передачи.
P.S. Вообще очень многие придя в спартачок понимают, что зачем играть, если можно такие же деньги на лавке получать. Федун самый эффективный футбольный менеджер )))
P.S. Вообще очень многие придя в спартачок понимают, что зачем играть, если можно такие же деньги на лавке получать. Федун самый эффективный футбольный менеджер )))
Шюррле в сегодняшнем состоянии - не помощник даже Оренбургу и Крыльям. Абсолютно немотивированный, да еще и с проблемами по здоровью.
В принципе, турки любят брать всё подряд. Но скорее всего Андре завершит карьеру.
Шюррле в сегодняшнем состоянии - не помощник даже Оренбургу и Крыльям. Абсолютно немотивированный, да еще и с проблемами по здоровью.
В принципе, турки любят брать всё подряд. Но скорее всего Андре завершит карьеру.