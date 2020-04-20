«Реал» хочет применить «формулу Эдегора» на таланте «Кастильи»

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20 апреля 2020, 00:31

Мадридский «Реал» хочет сохранить в своем составе .

Несмотря на интерес со стороны топ-клубов Европы, игрок ведет переговоры со «сливочными» относительно новой сделки. При этом, как отмечается, «Реал» хочет продлить контракт с 19-летним футболистом, а после отправить его в аренду.

Мадридский клуб надеется, что «формула Эдегора» даст позитивный результат, как случилось с нынешним полузащитником «Реала Сосьедад» , права на которого принадлежат «королевскому клубу».

Эдегор несколько раз отправлялся «Реалом» в аренду и в итоге добился солидного прогресса. Вскоре норвежец может вернуться на «Бернабеу».