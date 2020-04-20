ГлавнаяНовости

«Реал» хочет применить «формулу Эдегора» на таланте «Кастильи»

20 апреля 2020, 00:31

Мадридский «Реал» хочет сохранить в своем составе Сесара Хелаберта.

Несмотря на интерес со стороны топ-клубов Европы, игрок ведет переговоры со «сливочными» относительно новой сделки. При этом, как отмечается, «Реал» хочет продлить контракт с 19-летним футболистом, а после отправить его в аренду.

Мадридский клуб надеется, что «формула Эдегора» даст позитивный результат, как случилось с нынешним полузащитником «Реала Сосьедад» Мартином Эдегором, права на которого принадлежат «королевскому клубу».

Эдегор несколько раз отправлялся «Реалом» в аренду и в итоге добился солидного прогресса. Вскоре норвежец может вернуться на «Бернабеу».

Все новости
Терри: «Мы действительно плакали, когда Моуриньо уходил из „Челси“»
Сегодня, 02:58 Комментарии1
Зинченко: «Считаю, в Англии запоздали с введением карантина»
Сегодня, 02:25 Комментарии5
Вьери: «Холанд – сильнейший форвард в мире»
Сегодня, 01:29 Комментарии5
Сантон: «Хочу остаться в „Роме“»
Вчера, 23:42 Комментарии4
Каррагер: «Знал, что Торрес не сможет заиграть в „Челси“»
Вчера, 23:33 Комментарии4
Фред: «Уверен, что Сульшер станет великим тренером»
Вчера, 22:36 Комментарии13
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
КЭТиК
КЭТиК
20 апреля в 05:46
Надеются сорвать Джек пот на перепродаже.
cska vperiod
cska vperiod
20 апреля в 04:48
Понятно, что химичат.
Leha-ha50
Leha-ha50
20 апреля в 03:32
Согласится ли с этой формулой футболист - это вопрос???
Happyboy Barca
Happyboy Barca ответ gentlewolf (раскрыть)
20 апреля в 02:13
забыл добавить еще и кюата натрии
gentlewolf
gentlewolf ответ Erlov (раскрыть)
20 апреля в 00:42
C2H5OH
Erlov
Erlov
20 апреля в 00:31
Что еще за формула?
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100