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Мартинес: «Считаю, что доиграть сезон будет единственно верным решением»

вчера, 02:05

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес убеждён, что нынешний футбольный сезон следует доиграть, несмотря на пандемию коронавируса.

Я считаю, что доиграть сезон будет единственно верным решением.

Необходимо понимать, существует большой риск того, что многие футбольные организации, которым уже больше 100 лет, могут попасть в очень непростое финансовое положение. Такова реальность.

Я считаю, что УЕФА и ФИФА правильно распределили приоритеты, поставив на первое место внутренние чемпионаты [после объявления о переносе Евро-2020 и других международных соревнований].

Международный футбол был справедливо отменён в марте и июне, чемпионат Европы был отложен. Это было сделано для того, чтобы дать каждой лиге возможность найти решение, учитывая их контракты с телевизионщиками.

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Все комментарии
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 08:22
не убавить не прибавить) молодец)
cska vperiod
cska vperiod
вчера в 07:47
Так считает большинство.
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 06:50
это и так все знают, но не все знают, как
ОПС
ОПС
вчера в 04:11
Все верно, доигрывать надо.
STVA 1
STVA 1
вчера в 02:17
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