Мартинес: «Считаю, что доиграть сезон будет единственно верным решением»

Главный тренер сборной Бельгии убеждён, что нынешний футбольный сезон следует доиграть, несмотря на пандемию коронавируса.

Я считаю, что доиграть сезон будет единственно верным решением.

Необходимо понимать, существует большой риск того, что многие футбольные организации, которым уже больше 100 лет, могут попасть в очень непростое финансовое положение. Такова реальность.

Я считаю, что УЕФА и ФИФА правильно распределили приоритеты, поставив на первое место внутренние чемпионаты [после объявления о переносе Евро-2020 и других международных соревнований].

Международный футбол был справедливо отменён в марте и июне, чемпионат Европы был отложен. Это было сделано для того, чтобы дать каждой лиге возможность найти решение, учитывая их контракты с телевизионщиками.