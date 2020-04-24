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«Когда выходишь в магазин». Крыховяк с девушкой сделали фото в масках

вчера, 09:45

Полузащитник «Локомотива» Гжегож Крыховяк опубликовал новое фото в своем инстаграме.

«Когда выходишь в продуктовый магазин», — подписал фото польский игрок.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ready to go out ? Kiedy idziesz do warzywniaka 🥒😜

Публикация от Grzegorz Krychowiak (@grzegorz.krychowiak)

Недавно Гжегож показал, как правильно пользоваться маской и перчатками в период пандемии коронавируса.

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Все комментарии
stachel
stachel ответ Q-J-G (раскрыть)
вчера в 16:57
мясистая...
самсон круглый
самсон круглый
вчера в 16:06
Давно мечтал увидеть Краковяк в маске.
112910415
112910415
вчера в 13:58
зря он скрывают свою жизнь от народа !
нужны важные кадры : когда подходишь к магазину, когда свернёшь в колбасный отдел, когда выбираешь укроп, когда на кассе блюдёшь социальную дистанцию ...
народу это нужно !
Valeleo
Valeleo
вчера в 13:36
И к чему всё это?
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 11:21
хорошая девушка-хороший вкус))))))
Байкал-38.
Байкал-38.
вчера в 10:38, ред.
cska vperiod
cska vperiod
вчера в 10:32
Ох какая мадам!
Байкал-38.
Байкал-38.
вчера в 10:29
zsb1961
zsb1961
вчера в 10:26
Самозащита.
dino-hsv
dino-hsv
вчера в 10:26
в таких масках не в магазин ходят, а караваны грабят на диком западе :)
drug01
drug01
вчера в 10:07
Чем можно заменить футбол?
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 10:00
И что?
Для них поход в магазин такое же неординарное событие, как для меня покупка Мазератти? Надо фоткать и постить?
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 09:48
Девушка хоть и в маске, но видно, что красивая
SSPZ
SSPZ
вчера в 09:45
прикольное фото очень
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