«Когда выходишь в магазин». Крыховяк с девушкой сделали фото в масках

Полузащитник «Локомотива» Гжегож Крыховяк опубликовал новое фото в своем инстаграме.
«Когда выходишь в продуктовый магазин», — подписал фото польский игрок.
Недавно Гжегож показал, как правильно пользоваться маской и перчатками в период пандемии коронавируса.
нужны важные кадры : когда подходишь к магазину, когда свернёшь в колбасный отдел, когда выбираешь укроп, когда на кассе блюдёшь социальную дистанцию ...
народу это нужно !
нужны важные кадры : когда подходишь к магазину, когда свернёшь в колбасный отдел, когда выбираешь укроп, когда на кассе блюдёшь социальную дистанцию ...
народу это нужно !
Для них поход в магазин такое же неординарное событие, как для меня покупка Мазератти? Надо фоткать и постить?
Для них поход в магазин такое же неординарное событие, как для меня покупка Мазератти? Надо фоткать и постить?