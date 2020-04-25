АПЛ доиграет чемпионат на нескольких стадионах без зрителей

АПЛ в данный момент разрабатывает план по возобновлению сезона. Планируется проводить оставшиеся матчи только на нескольких стадионах, куда не будут допущены зрители.
Руководство АПЛ рассчитывает проводить соревнования на ограниченном количестве стадионов, чтобы минимизировать риски распространения заболевания, а также снизить нагрузку на полицию и медицинские службы.
Например есть слух, что Барселона может отказаться от возобновления сезона
если футбольные чиновники и клубы примут слишком поспешное решение по возобновлению матчей.
Источник сообщает, что каталонский клуб не намерен рисковать здоровьем игроков, тренеров и любого сотрудника, объясняя это тем, что многие клубы отказались тестировать своих игроков на коронавирус. Это может привести к заражению прямо на поле. В клубе заявляют, что контролировать безопасность легко на тренировках, но не во время официального матча.
Например есть слух, что Барселона может отказаться от возобновления сезона
если футбольные чиновники и клубы примут слишком поспешное решение по возобновлению матчей.
Источник сообщает, что каталонский клуб не намерен рисковать здоровьем игроков, тренеров и любого сотрудника, объясняя это тем, что многие клубы отказались тестировать своих игроков на коронавирус. Это может привести к заражению прямо на поле. В клубе заявляют, что контролировать безопасность легко на тренировках, но не во время официального матча.
Но здоровье игроков и болельщиков важнее.
Если тебе наплевать на других сидя дома у телевизора то это твоя позиция. У меня своя.
Но здоровье игроков и болельщиков важнее.
Если тебе наплевать на других сидя дома у телевизора то это твоя позиция. У меня своя.
Главное ведь бабло получить от телевидения.
Главное ведь бабло получить от телевидения.