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АПЛ доиграет чемпионат на нескольких стадионах без зрителей

сегодня, 10:30

АПЛ в данный момент разрабатывает план по возобновлению сезона. Планируется проводить оставшиеся матчи только на нескольких стадионах, куда не будут допущены зрители.

Руководство АПЛ рассчитывает проводить соревнования на ограниченном количестве стадионов, чтобы минимизировать риски распространения заболевания, а также снизить нагрузку на полицию и медицинские службы.

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Все комментарии
Сп62
Сп62 ответ oFANATo (раскрыть)
сегодня в 22:00
Здорово тебя наша пропоганда запугала. В Нигерии за неделю умерло 3 человека, за несоблюдение карантина застрелили 18.
jek718875
jek718875
сегодня в 20:11
Давайте быстрей, а то я вздёрнусь
oFANATo
oFANATo ответ Алексей Коротеев (раскрыть)
сегодня в 20:02, ред.
Чушь это когда говорят что если ни у кого нет вируса.

Например есть слух, что Барселона может отказаться от возобновления сезона
если футбольные чиновники и клубы примут слишком поспешное решение по возобновлению матчей.

Источник сообщает, что каталонский клуб не намерен рисковать здоровьем игроков, тренеров и любого сотрудника, объясняя это тем, что многие клубы отказались тестировать своих игроков на коронавирус. Это может привести к заражению прямо на поле. В клубе заявляют, что контролировать безопасность легко на тренировках, но не во время официального матча.
IKER-RAUL
IKER-RAUL
сегодня в 18:35
хорошая новость, доиграть надо
Brooklyn888
Brooklyn888
сегодня в 18:04
Хоть что-то хорошее
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответ oFANATo (раскрыть)
сегодня в 17:09
Ты о чём ? Если ни у кого нет вируса , от кого им тогда заражаться -то ? Чушь какая-то !
Wolverhampton
Wolverhampton
сегодня в 14:49
Добро!
112910415
112910415
сегодня в 14:11
это нормальный компромисс, пусть так и будет
нечитайло
нечитайло
сегодня в 14:06
Телек есть
Bom Bom
Bom Bom
сегодня в 13:38
Ливер без чемпионского парада по городу? Хотя наверняка с окончанием пандемии проведут.
oFANATo
oFANATo ответ Алексей Коротеев (раскрыть)
сегодня в 12:57
И мне нужен футбол!
Но здоровье игроков и болельщиков важнее.
Если тебе наплевать на других сидя дома у телевизора то это твоя позиция. У меня своя.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответ oFANATo (раскрыть)
сегодня в 12:47
Тебе не нужен футбол ? Не смотри ! А всему миру - это хоть какая-то отдушина !
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 12:13
Один из вариантов
VIPded
VIPded
сегодня в 11:26
Очень даже можно. И нужно!
holms918
holms918
сегодня в 11:13
Все хотят доиграть.
drug01
drug01
сегодня в 11:10
Основная задача доиграть чемпионат!
Climent
Climent
сегодня в 11:08
Разумное решение.
fza5nh5nkrc3
fza5nh5nkrc3
сегодня в 10:58
На планировали уже много чего, осталось выбрать вариант, который нужно воплотить.
shlomo
shlomo
сегодня в 10:48
Мысль правильная...доиграть нужно
oFANATo
oFANATo
сегодня в 10:40, ред.
Можно ещё играть без зрителей, без судей и без вратарей. Чего уж там.
Главное ведь бабло получить от телевидения.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 10:39
просто один из вариантов))
dimagas2
dimagas2
сегодня в 10:37
Можно в фифу попробовать))
Youngberg
Youngberg
сегодня в 10:32
Если по-другому невозможно, вариант неплохой.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 10:31
Главная заморочка на сегодня -пандемия...
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