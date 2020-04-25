Сын Зидана принял решение выступать за сборную Алжира

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сегодня, 10:26

Голкипер «Расинга» , сын главного тренера мадридского «Реала» , принял решение выступать за сборную Алжира.

Источник сообщает, что 21-летний вратарь проводил встречу с главным тренером национальной команды Алжира Джамелем Бельмади, который в свою очередь убедил молодого игрока выбрать алжирскую команду вместо тяжелой борьбы за место в сборной Франции. Уже осенью Зидан-младший сможет сыграть за национальную команду Алжира в квалификации чемпионата мира.

Люка перешёл в «Расинг» из мадридского «Реала» на правах аренды в 2019 году. В нынешнем сезоне сыграл в 29 матчах Сегунды, в которых пропустил 37 мячей.

Ранее появилась информация, что сын Зидана не будет продлевать контракт с «Реалом».