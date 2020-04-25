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Сын Зидана принял решение выступать за сборную Алжира

сегодня, 10:26

Голкипер «Расинга» Люка Зидан, сын главного тренера мадридского «Реала» Зинедина Зидана, принял решение выступать за сборную Алжира.

Источник сообщает, что 21-летний вратарь проводил встречу с главным тренером национальной команды Алжира Джамелем Бельмади, который в свою очередь убедил молодого игрока выбрать алжирскую команду вместо тяжелой борьбы за место в сборной Франции. Уже осенью Зидан-младший сможет сыграть за национальную команду Алжира в квалификации чемпионата мира.

Люка перешёл в «Расинг» из мадридского «Реала» на правах аренды в 2019 году. В нынешнем сезоне сыграл в 29 матчах Сегунды, в которых пропустил 37 мячей.

Ранее появилась информация, что сын Зидана не будет продлевать контракт с «Реалом».

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Все комментарии
cevin cigan
cevin cigan
сегодня в 11:46, ред.
Правильно сделал,чтобы потом избежать всякого толка разговоры на тему протекции папаши(я просто уверен,что Зидан скоро может и сборную Франции возглавить!)
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 11:08
Не в отца пошёл
Alex12357
Alex12357
сегодня в 10:38
Вот истинный патриот своей Родины!Уважаю!
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 10:37
Это его право.
Zozuig
Zozuig
сегодня в 10:34
Пусть играет где ему нравится, очевидно, в сборную Франции не пробиться.
beefs
beefs
сегодня в 10:29
уже взрослый, имеет право
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 10:27
да )) только за них и играть)))
Youngberg
Youngberg
сегодня в 10:27
Хорошее решение, удачи
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