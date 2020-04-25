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Ярошик о подписании контракта с ЦСКА: «Увидел мороз за окном и заплакал»

вчера, 19:49

Бывший полузащитник ЦСКА Иржи Ярошик рассказал о подписании контракта с «армейцами».

Было очень холодно, мороз был, минус 25, снег падал. Я тогда подписал контракт с ЦСКА на пять лет.

Когда все утихло, я был один в гостинице, смотрел в окно, увидел этот мороз, снег, думал, что подписал на 5 лет контракт, и немножко заплакал.

Ранее чешский хавбек выразил мнение, что главный тренер ЦСКА Виктор Ганчаренко исчерпал себя.

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Все комментарии
Scuderia Ferrаri
Scuderia Ferrаri ответ Adepta (раскрыть)
вчера в 22:50
Так речь идёт о ЦСКА при Ярошике, а не нынешнем.
112910415
112910415
вчера в 21:53
от восхищения, скорее всего
Adepta
Adepta ответ Scuderia Ferrаri (раскрыть)
вчера в 21:27
Хватит жить прошлыми заслугами, в окно посмотрите и турнирную таблицу.
makkie
makkie
вчера в 20:33
Что ж все плачут то в цска?
То Ярошик, то Бабаев из-за трансферов, то местные юзеры на соккере :))))
Scuderia Ferrаri
Scuderia Ferrаri ответ Comdiv (раскрыть)
вчера в 20:28
Тогда он попал в очень приличную по европейским меркам команду. Даже не считая кубка УЕФА, ЦСКА в 2000е годы - начало 2010х был частым участником евровесны.
Binger
Binger
вчера в 20:21
Какой сентиментальный.
Comdiv
Comdiv
вчера в 20:15
Заплакал, когда увидел куда попал.
zsb1961
zsb1961
вчера в 20:11
Не зря подписал!
oFANATo
oFANATo
вчера в 20:10
У страха глаза велики.

Потом отыграл и не плакал.
beefs
beefs
вчера в 19:54
а что же тебе не говорили о морозах
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 19:50
нормальный расклад))) как всегда))
ДСА
ДСА
вчера в 19:50
Денег нет, но вы держитесь.
Youngberg
Youngberg
вчера в 19:50
И так бывает иногда!
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