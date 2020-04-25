Ярошик о подписании контракта с ЦСКА: «Увидел мороз за окном и заплакал»

Бывший полузащитник ЦСКА рассказал о подписании контракта с «армейцами».

Было очень холодно, мороз был, минус 25, снег падал. Я тогда подписал контракт с ЦСКА на пять лет.

Когда все утихло, я был один в гостинице, смотрел в окно, увидел этот мороз, снег, думал, что подписал на 5 лет контракт, и немножко заплакал.