Ярошик о подписании контракта с ЦСКА: «Увидел мороз за окном и заплакал»

Бывший полузащитник ЦСКА Иржи Ярошик рассказал о подписании контракта с «армейцами».
Было очень холодно, мороз был, минус 25, снег падал. Я тогда подписал контракт с ЦСКА на пять лет.
Когда все утихло, я был один в гостинице, смотрел в окно, увидел этот мороз, снег, думал, что подписал на 5 лет контракт, и немножко заплакал.
Анонс второго влога #CSKATV на карантине! Иржи, Дзага, @VStognienko и другие сюрпризы. Ждите в понедельник 🔥 pic.twitter.com/UIhjtc6PVH— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) April 25, 2020
Ранее чешский хавбек выразил мнение, что главный тренер ЦСКА Виктор Ганчаренко исчерпал себя.
То Ярошик, то Бабаев из-за трансферов, то местные юзеры на соккере :))))
То Ярошик, то Бабаев из-за трансферов, то местные юзеры на соккере :))))
Потом отыграл и не плакал.
Потом отыграл и не плакал.