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Газон на «Ростов-Арене» обновили

сегодня, 13:08

В пресс-службе губернатора Ростовской области заявили, что газон на стадионе «Ростов-Арена», вопросы о состоянии которого возникли после матча между «Ростовом» и ЦСКА, обновили и привели в надлежащее состояние.

На «Ростов-Арене» завершилась реновация поля, и стадион готов к приему игр чемпионата любого уровня. Восстановительные работы начались чуть больше месяца назад, 16 марта, сразу на следующий день после матча 22-го тура чемпионата страны между «Ростовом» и «Локомотивом».

Первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов также заявил, что необходимость обновления газона стала очевидна после передачи стадиона из федеральной собственности в региональную.

Необходимость реновации газона стала очевидна при приемке стадиона в государственную собственность Ростовской области в декабре 2019 года. Первые игры показали, что корневая система молодой травы не выдерживает интенсивной нагрузки, верхний пласт газона был полностью снят — это около 380 тонн органических остатков, которые задерживали необходимую влагу для укоренения травы. Этот слой снят поэтапно, после чего было засеяно пять видов трав.

В настоящее время газон полностью соответствует и требуемым игровым характеристикам, и необходимым визуальным параметрам. Мы с нетерпением ждем возобновления футбольного сезона, я, как и все болельщики, соскучился по футболу и нашей «Ростов-Арене» — одной из лучших в стране.

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Clavан
Clavан ответ Литейный 4 (раскрыть)
сегодня в 13:53
    Литейный 4
    Литейный 4
    сегодня в 13:15
    А на Открывашке говорят болотце и лопухи начали прорастать. Гыгыгы
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