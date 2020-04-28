Газон на «Ростов-Арене» обновили

В пресс-службе губернатора Ростовской области заявили, что газон на стадионе «Ростов-Арена», вопросы о состоянии которого возникли после матча между «Ростовом» и ЦСКА, обновили и привели в надлежащее состояние.
На «Ростов-Арене» завершилась реновация поля, и стадион готов к приему игр чемпионата любого уровня. Восстановительные работы начались чуть больше месяца назад, 16 марта, сразу на следующий день после матча 22-го тура чемпионата страны между «Ростовом» и «Локомотивом».
Первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов также заявил, что необходимость обновления газона стала очевидна после передачи стадиона из федеральной собственности в региональную.
Необходимость реновации газона стала очевидна при приемке стадиона в государственную собственность Ростовской области в декабре 2019 года. Первые игры показали, что корневая система молодой травы не выдерживает интенсивной нагрузки, верхний пласт газона был полностью снят — это около 380 тонн органических остатков, которые задерживали необходимую влагу для укоренения травы. Этот слой снят поэтапно, после чего было засеяно пять видов трав.
В настоящее время газон полностью соответствует и требуемым игровым характеристикам, и необходимым визуальным параметрам. Мы с нетерпением ждем возобновления футбольного сезона, я, как и все болельщики, соскучился по футболу и нашей «Ростов-Арене» — одной из лучших в стране.