Газон на «Ростов-Арене» обновили

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сегодня, 13:08

В пресс-службе губернатора Ростовской области заявили, что газон на стадионе «Ростов-Арена», вопросы о состоянии которого возникли после матча между «Ростовом» и ЦСКА , обновили и привели в надлежащее состояние.

На «Ростов-Арене» завершилась реновация поля, и стадион готов к приему игр чемпионата любого уровня. Восстановительные работы начались чуть больше месяца назад, 16 марта, сразу на следующий день после матча 22-го тура чемпионата страны между «Ростовом» и «Локомотивом».

Первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов также заявил, что необходимость обновления газона стала очевидна после передачи стадиона из федеральной собственности в региональную.