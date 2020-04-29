Живоглядов: «„Паразиты“ – необычное кино»

Защитник «Локомотива» рассказал о своих хобби во время самоизоляции.

Если нужно приготовить что-то на гриле – это на мне. Недавно купил керамический угольный гриль, где можно и жарить, и коптить. Готовлю достаточно часто: и стейки, и рыбу, и курицу, и овощи.

После тренировки играю с детьми, смотрю фильмы, PlayStation включить могу. Не любитель долгих прохождений, обычно играю в FIFA 20 или Counter-Strike. С ребятами не собираемся, просто ищу соперников в интернете. В FIFA играю в режим Ultimate Team, где нужно собирать топ-игроков: в моей команде Алиссон, Левандовски, на флангах Стерлинг, Сане – «бегунки» нравятся.

Какие фильмы или сериалы сейчас смотрю? Только на карантине успел глянуть «Джентльменов» и «Ford против Ferrari». На одном дыхании эти фильмы посмотрел, особенно второй. В нем отмечу финал гонки, когда герой Кристиана Бэйла побеждает, но первое место все равно присуждают другому человеку. Сильный момент. Еще запомнились «Паразиты» – необычное кино, темная лошадка в списке номинантов на «Оскар», которая в итоге и победила. Думаю, соперники у корейцев были посерьезнее, но здесь сработала социальная проблематика – такие фильмы часто выигрывают премии. Из старых фильмов посоветовал бы пересмотреть или посмотреть, если не видели, три: «Законопослушный гражданин», «Волк с Уолл-стрит» и «Великий уравнитель».

Читаю ли книги? Оба «Шантарама» – бомба, «Мотылек» Анри Шарьера прочитал еще до того, как вышел фильм с Чарли Ханнэмом. Из зарубежной классики нравятся Джек Лондон и Эрих Мария Ремарк, «Мартин Иден» и «Три товарища» – любимые книги у них.

Есть цель подучить английский язык. В «Уфе» мог поговорить с легионерами и в «Локомотиве» общаюсь: они меня понимают, я их – тоже. Но, конечно, нужно подтягивать словарный запас. Одному работать над этим тяжело, поэтому сейчас ищу репетитора. Думаю, пока можно начать занятия онлайн, а после карантина – и вживую.

Плюс достаточно много читаю и смотрю видео про бизнес. Думаю над инвестициями, пока ищу нишу, приглядываюсь. Во время паузы в футболе есть на это время. Интереснее следить за начинающими предпринимателями, которые только добились первых успехов и могут рассказать, как правильно стартовать, что нужно прописывать в бизнес-плане и так далее.