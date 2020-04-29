Ерохин: «Советую фильм „Моя собака Идиот“»

Полузащитник «Зенита» рассказал, какие фильмы смотрит во время самоизоляции.

Посмотрел «Заражение» – актуально сейчас. Очень понравился сериал «Война и мир» от BBC. Сейчас параллельно смотрим два сериала с Риз Уизерспун. Один – «И повсюду тлеют пожары», он новый, по одной серии в неделю выходит. Второй – «Большая маленькая ложь».

«Джентльмены» – мы на него еще в кино успели сходить. «Паразиты» – социальная драма, еще до церемонии давал прогноз, что фильм возьмет «Оскар». «Капернаум» понравился – про пацана, который остался один с грудным ребенком на руках. Еще классный фильм «Лев» — о двух парнях из одной приемной семьи, но с очень разной судьбой. Из последнего назову «Моя собака Идиот» – неожиданно хороший фильм, хотя название странное и абсолютно не соответствует содержанию.