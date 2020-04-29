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Ерохин: «Советую фильм „Моя собака Идиот“»

сегодня, 21:53

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин рассказал, какие фильмы смотрит во время самоизоляции.

Посмотрел «Заражение» – актуально сейчас. Очень понравился сериал «Война и мир» от BBC. Сейчас параллельно смотрим два сериала с Риз Уизерспун. Один – «И повсюду тлеют пожары», он новый, по одной серии в неделю выходит. Второй – «Большая маленькая ложь». 

«Джентльмены» – мы на него еще в кино успели сходить. «Паразиты» – социальная драма, еще до церемонии давал прогноз, что фильм возьмет «Оскар». «Капернаум» понравился – про пацана, который остался один с грудным ребенком на руках. Еще классный фильм «Лев» — о двух парнях из одной приемной семьи, но с очень разной судьбой. Из последнего назову «Моя собака Идиот» – неожиданно хороший фильм, хотя название странное и абсолютно не соответствует содержанию.

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Все комментарии
Ravshan878
Ravshan878
сегодня в 23:02
Ярмарку не надо ходить. Соккере всё найдёшь. Живоглядов смотрит ,, Паразиты,,пишет необычное кино. Посоветовал бы фильм,,Джентльмены удачи,,)))
Comdiv
Comdiv
сегодня в 22:08
Глупые советы посмотреть фильм.
Bom Bom
Bom Bom
сегодня в 22:06
Газзаев еще и в кино успел сняться?
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 22:01
как то страшно становится)))
drug01
drug01
сегодня в 21:57
Надо будет посмотреть
SSPZ
SSPZ
сегодня в 21:54
Как-нибудь без его советов обойдёмся)
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