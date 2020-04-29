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Шунин: «Нашим соседом по даче оказался блогер»

сегодня, 22:01

Голкипер «Динамо» Антон Шунин рассказал, чем занимается во время самоизоляции.

Самое необычное физическое упражнение? Пришел в гараж и прикинул, куда можно прицепить резинку. Полки я бы точно вырвал с силой, а вот машинку багги с места сдвинуть сложно – присоединил к ней.

Сначала не взял с собой в Конаково вратарские перчатки, а с голыми руками тренироваться не вариант – на улице прохладно. На даче есть варежки со съемными пальцами, но в них неудобно: мяч выскальзывает. Поэтому когда с женой выбирались к врачу в Москву, заодно заехали на базу – я прихватил и бутсы, и перчатки.

Что поменял в своем рационе? Врачи «Динамо» о нас позаботились и прислали много добавок: витамины употребляем с едой, специальные батончики – до тренировки, аминокислоты – после. Во время занятия нужно закинуть в бутылку с водой еще изотоники – они восполняют дефицит солей в организме.

А по поводу еды: поскольку уехали за город, сразу закупились большим количеством продуктов. Плюс нашим соседом по даче оказался блогер: по его заказу приехала фура и привезла много разного свежего мяса. У меня здесь есть гриль, на котором его можно приготовить быстро и без проблем: закинул стейк, овощи, картошку в фольге – через 15 минут все готово. Ничего не выдумываем особенно, но едим здоровую пищу. Даже если бургеры здесь готовим, это всегда качественное мясо, хлеб, свежие овощи. Вес я никогда не набираю, в этом плане проблем нет. И даже если что-то лишнее появляется, автоматически сжигаю это во время пробежки.

Недавно футболист рассказал, что помогает больницам в условиях пандемии коронавируса.

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Все комментарии
tuman960
tuman960
сегодня в 22:43
Антонина !!!от фуры мяса очко не треснет?
CPS
CPS ответ Рыжик-Мурыжик (раскрыть)
сегодня в 22:34
Гамбургеров эшелон этот демагог заказал.
Ravshan878
Ravshan878
сегодня в 22:33
Конечно с такими зарплатами не надо ходить Mol. Закажи и жди.)))
Домой привезут.
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
сегодня в 22:13
А блогер Вася Уткин заказал фуру булок
Russiаnhammer
Russiаnhammer
сегодня в 22:10
Блогеры,они как шунины. Просто любят деньги.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 22:08
нормальный быт))молодец))
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 22:04
Главное - не переесть.
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