Шунин: «Нашим соседом по даче оказался блогер»

Голкипер «Динамо» рассказал, чем занимается во время самоизоляции.

Самое необычное физическое упражнение? Пришел в гараж и прикинул, куда можно прицепить резинку. Полки я бы точно вырвал с силой, а вот машинку багги с места сдвинуть сложно – присоединил к ней.

Сначала не взял с собой в Конаково вратарские перчатки, а с голыми руками тренироваться не вариант – на улице прохладно. На даче есть варежки со съемными пальцами, но в них неудобно: мяч выскальзывает. Поэтому когда с женой выбирались к врачу в Москву, заодно заехали на базу – я прихватил и бутсы, и перчатки.

Что поменял в своем рационе? Врачи «Динамо» о нас позаботились и прислали много добавок: витамины употребляем с едой, специальные батончики – до тренировки, аминокислоты – после. Во время занятия нужно закинуть в бутылку с водой еще изотоники – они восполняют дефицит солей в организме.

А по поводу еды: поскольку уехали за город, сразу закупились большим количеством продуктов. Плюс нашим соседом по даче оказался блогер: по его заказу приехала фура и привезла много разного свежего мяса. У меня здесь есть гриль, на котором его можно приготовить быстро и без проблем: закинул стейк, овощи, картошку в фольге – через 15 минут все готово. Ничего не выдумываем особенно, но едим здоровую пищу. Даже если бургеры здесь готовим, это всегда качественное мясо, хлеб, свежие овощи. Вес я никогда не набираю, в этом плане проблем нет. И даже если что-то лишнее появляется, автоматически сжигаю это во время пробежки.