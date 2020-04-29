Караваев: «Недавно вместо гантелей мы все взяли бутылки с водой»

Защитник «Зенита» рассказал, как поддерживает форму во время самоизоляции.

Какая самая необычная бытовая вещь может быть использована дома как тренажер? Вместо скамьи для отжиманий и выпадов, которая есть на базе, дома использую стулья. А на первой тренировке вместо гантелей мы все взяли бутылки с водой. Даже те, у кого инвентарь был, – чтобы не выделяться. Я тоже. А потом уже начал заниматься со своими гантелями.

Как изменил свой рацион питания на самоизоляции? Точно стал есть меньше мучного. У меня вообще никогда не было проблем с лишним весом, даже после отпуска. Но на отдыхе все равно я постоянно двигаюсь: гуляю, плаваю, новые виды спорта пробую. А дома всю энергию расходовать не получается. Поэтому сократил количество порций, иногда вообще дважды в день ем, без ужина. Как говорится в пословице, ужин отдай врагу. Если голоден, можно перекусить каким-нибудь фруктом – мне так еще в Чехии советовали.