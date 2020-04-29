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Караваев: «Недавно вместо гантелей мы все взяли бутылки с водой»

сегодня, 22:12

Защитник «Зенита» Вячеслав Караваев рассказал, как поддерживает форму во время самоизоляции.

Какая самая необычная бытовая вещь может быть использована дома как тренажер? Вместо скамьи для отжиманий и выпадов, которая есть на базе, дома использую стулья. А на первой тренировке вместо гантелей мы все взяли бутылки с водой. Даже те, у кого инвентарь был, – чтобы не выделяться. Я тоже. А потом уже начал заниматься со своими гантелями.

Как изменил свой рацион питания на самоизоляции? Точно стал есть меньше мучного. У меня вообще никогда не было проблем с лишним весом, даже после отпуска. Но на отдыхе все равно я постоянно двигаюсь: гуляю, плаваю, новые виды спорта пробую. А дома всю энергию расходовать не получается. Поэтому сократил количество порций, иногда вообще дважды в день ем, без ужина. Как говорится в пословице, ужин отдай врагу. Если голоден, можно перекусить каким-нибудь фруктом – мне так еще в Чехии советовали.

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Все комментарии
SSPZ
SSPZ
сегодня в 23:14
Не хватает денег на гантели?)
shlomo
shlomo
сегодня в 22:51
Поц и больше нечего сказать....
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 22:26
сколько воды на грудь поднял то))))))))))))))
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 22:16
Главное - чтоб в слове вода не было опечатки.
Karabal
Karabal
сегодня в 22:13
Чего прибедняться, гантлей нет что ли?
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