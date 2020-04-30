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Почеттино: «Хочу взять титул с „Тоттенхэмом“, прежде чем умру»

сегодня, 07:54

Аргентинский специалист Маурисио Почеттино, уволенный из «Тоттенхэма» в прошлом году, признался, что надеется однажды вернуться в лондонский клуб и завоевать с ним трофей.

Это было удивительное путешествие, которое завершилось так, как, конечно, не захочет никто. Но что-то глубоко внутри меня, моя душа, моё сердце заставляют меня верить в том, что однажды наши пути [с «Тоттенхэмом»] снова пересекутся.

С того дня, как я покинул клуб, я мечтаю о возвращении и о том, чтобы попытаться закончить незавершённую работу.

Мы были так близки к завоеванию настоящих трофеев – кубков Премьер-Лиги и Лиги чемпионов. Но мы сделали остановку, и, конечно, я с нетерпением жду, когда смогу двигаться дальше. Я очень мотивирован поработать в следующем проекте.

Однако, в глубине души я чувствую, что хочу однажды вернуться сюда, потому что этот клуб, эти фанаты особенные.

Может быть, через 5, может, через 10 лет я сумею сговориться со вселенной и подбросить ей идею, чтобы перед смертью снова возглавить «Тоттенхэм» и попытаться, если это возможно, выиграть один титул. Потому что я хочу почувствовать, каково это – выиграть трофей для «Тоттенхэма».

У клуба потрясающие болельщики, и любовь, которую они дарили нам, была удивительной. Это было бы хорошей возможностью отплатить им за всю любовь, которую они дарили нам с первого дня.

По слухам, Почеттино является одним из главных кандидатов на пост главного тренера «Ньюкасла», который готов платить аргентинцу 19 млн фунтов в год.

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Все комментарии
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 08:09
У Маурисио была такая возможность если бы руководство клуба изьявили желание помочь купить несколько качественных игроков на определённые позиции.
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 08:02
сначала моур соберёт трофеев с ттх)))
Caniggia
Caniggia
сегодня в 07:58
Всего 47 годков, а уже помирать собрался.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 07:55
Не спеши умирать...
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