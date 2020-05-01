Йерри Мина: «Я уже очень многому научился у Анчелотти»

Защитник «Эвертона» отдал должное главному тренеру команды .

Анчелотти – тренер, у которого я очень многому научился даже за тот короткий промежуток времени, что он был с нами. Надеюсь, что продолжу это делать.

Он всегда полон харизмы и позитивного настроения, что очень помогает хорошо выступать.

В последний наш разговор всё было точно так же. Мы все знаем, что это тренер высшего класса. В ситуациях, где мы должны испытывать серьёзнейшее давление, он излучает спокойствие. И это заставляет всех вокруг него тоже оставаться спокойными. В такие моменты он не опускает головы, а думает, как решить вопрос. Он настоящий босс.