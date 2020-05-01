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Йерри Мина: «Я уже очень многому научился у Анчелотти»

сегодня, 06:36

Защитник «Эвертона» Йерри Мина отдал должное главному тренеру команды Карло Анчелотти.

Анчелотти – тренер, у которого я очень многому научился даже за тот короткий промежуток времени, что он был с нами. Надеюсь, что продолжу это делать.

Он всегда полон харизмы и позитивного настроения, что очень помогает хорошо выступать.

В последний наш разговор всё было точно так же. Мы все знаем, что это тренер высшего класса. В ситуациях, где мы должны испытывать серьёзнейшее давление, он излучает спокойствие. И это заставляет всех вокруг него тоже оставаться спокойными. В такие моменты он не опускает головы, а думает, как решить вопрос. Он настоящий босс.

Ранее экс-игрок «Милана» Кака отметил, что Анчелотти помог ему добиться большей части своих футбольных успехов.

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Все комментарии
shlomo
shlomo
сегодня в 07:25
И это правильно, что так сказал.....
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 06:44
Уже особо учиться нечему. Каков уровень есть, такой и будет.
gnk3hqd9aem6
gnk3hqd9aem6
сегодня в 06:38
Хорошо, в будущем пригодится.
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