Йерри Мина: «Я уже очень многому научился у Анчелотти»

Защитник «Эвертона» Йерри Мина отдал должное главному тренеру команды Карло Анчелотти.
Анчелотти – тренер, у которого я очень многому научился даже за тот короткий промежуток времени, что он был с нами. Надеюсь, что продолжу это делать.
Он всегда полон харизмы и позитивного настроения, что очень помогает хорошо выступать.
В последний наш разговор всё было точно так же. Мы все знаем, что это тренер высшего класса. В ситуациях, где мы должны испытывать серьёзнейшее давление, он излучает спокойствие. И это заставляет всех вокруг него тоже оставаться спокойными. В такие моменты он не опускает головы, а думает, как решить вопрос. Он настоящий босс.
Ранее экс-игрок «Милана» Кака отметил, что Анчелотти помог ему добиться большей части своих футбольных успехов.