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Холанд: «Чувствую, что становлюсь лучше с каждым днём»

сегодня, 06:52

Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд поделился мнением о своём дебютном сезоне в немецком клубе, куда он перешёл этой зимой из «Зальцбурга».

В 8 матчах Бундеслиги 19-летний форвард отметился 9 голами и 2 результативными передачами.

Это был очень хороший старт, и я получал огромное удовольствие с самого первого выхода на поле, много улыбался, и всё в таком духе. Это самое важное в моей жизни – как можно чаще улыбаться. 

Я чувствую, что становлюсь лучше с каждым днём. Сейчас я играю с ещё более сильными партнёрами по команде, чем в «Зальцбурге» (при всём уважении к ним). Мои новые партнёры могут находить меня передачей в лучших ситуациях. Так что да, первые месяцы в «Боруссии» были хороши.

Ранее экс-нападающий сборной Италии Кристиан Вьери назвал Холанда сильнейшим форвардом в мире.

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Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 06:59
Хорошо ,что уверен в себе...
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