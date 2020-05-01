Холанд: «Чувствую, что становлюсь лучше с каждым днём»

Нападающий дортмундской «Боруссии» поделился мнением о своём дебютном сезоне в немецком клубе, куда он перешёл этой зимой из «Зальцбурга».

В 8 матчах Бундеслиги 19-летний форвард отметился 9 голами и 2 результативными передачами.

Это был очень хороший старт, и я получал огромное удовольствие с самого первого выхода на поле, много улыбался, и всё в таком духе. Это самое важное в моей жизни – как можно чаще улыбаться.

Я чувствую, что становлюсь лучше с каждым днём. Сейчас я играю с ещё более сильными партнёрами по команде, чем в «Зальцбурге» (при всём уважении к ним). Мои новые партнёры могут находить меня передачей в лучших ситуациях. Так что да, первые месяцы в «Боруссии» были хороши.