Экс-президент «Локомотива»: «Кикнадзе сам себе выкопает яму»

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов прокомментировал информацию о возможном уходе из команды главного тренера Юрия Сёмина, а также обратился к генеральному директору клуба Василию Кикнадзе.
Всё решает Кикнадзе. Но, думаю, будет очень большой ошибкой, если он примет решение не в пользу Сёмина. И сам Кикнадзе потом пострадает от этого. Предполагаю ли, что он недолго пробудет в клубе после этого? Конечно. Он сам себе выкопает яму. Он ещё не понимает этого. Думает, что возьмёт послушного молодого иностранного тренера, который будет ему заглядывать в рот, и решит все проблемы. Ничего подобного! Наоборот – он всё провалит. А Николич – тем более провалит. Потому, что «Локомотив» нужно знать и чувствовать. И иностранные тренеры в «Локомотиве» ничего не доказали и не выиграли ничего серьёзного.
Обращаюсь к Кикнадзе – переступи через себя! Посмотри на тренера, на обстановку, как общается с футболистами. Как проводит тренировки. Обрати внимание на атмосферу. Скажи: «Ребята, я буду вам помогать». Вот и всё, что нужно. Семину ведь не нужно ничего особенного. Не мешайте ему работать – он сам всё сделает. Нет, надо что-то выдумывать! Но в результате, это будет лишь во вред.
Ранее на эту же тему высказался известный российский тренер Борис Игнатьев.
4 титула за 4 года - разве плохой результат ???
Или он собрался Клоппа или Гвардиолу звать,чтоб выиграть ЛЧ ???
Кикнадзе (и другие осваиватели бюджета) вообще высказались,что их конкретно не устраивает в Палыче ??
Как бы там ни было но Николич явно не Нагельсманн (РБ Лейпциг)...
И для чего приглашать парня уволенного за неудовлетворительные результаты из секешфехерварского "Фехервара".???
Вопросов полно...
Муть какая то нынче в Локо....
Я - за Палыча....
4 титула за 4 года - разве плохой результат ???
Или он собрался Клоппа или Гвардиолу звать,чтоб выиграть ЛЧ ???
Кикнадзе (и другие осваиватели бюджета) вообще высказались,что их конкретно не устраивает в Палыче ??
Как бы там ни было но Николич явно не Нагельсманн (РБ Лейпциг)...
И для чего приглашать парня уволенного за неудовлетворительные результаты из секешфехерварского "Фехервара".???
Вопросов полно...
Муть какая то нынче в Локо....
Я - за Палыча....
Локо как и Зенит это дочка крупной компании.
В каждой крупной компании внутри существуют группы влияния, которые постоянно между собой конкурируют за первенство быть фаворитами у верхних фейсов. Там куча мотиваций, от чисто эгоистичных, до практичных - иметь возможность ставить своих людей, отводить удары от себя, переводить ответственность в неудачах на смежные подразделения и т.д.
Так вот это бурление постоянно затрагивает в т.ч. и кадры начиная от более или менее заметного уровня.
Так что повторюсь, могу ошибаться, но возможно тут даже Кикнадза не причем и является таким же инструментом как и Шпалыч. Просто одно лобби сейчас побеждает другое лобби.
Локо как и Зенит это дочка крупной компании.
В каждой крупной компании внутри существуют группы влияния, которые постоянно между собой конкурируют за первенство быть фаворитами у верхних фейсов. Там куча мотиваций, от чисто эгоистичных, до практичных - иметь возможность ставить своих людей, отводить удары от себя, переводить ответственность в неудачах на смежные подразделения и т.д.
Так вот это бурление постоянно затрагивает в т.ч. и кадры начиная от более или менее заметного уровня.
Так что повторюсь, могу ошибаться, но возможно тут даже Кикнадза не причем и является таким же инструментом как и Шпалыч. Просто одно лобби сейчас побеждает другое лобби.