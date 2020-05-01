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Экс-президент «Локомотива»: «Кикнадзе сам себе выкопает яму»

сегодня, 10:34

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов прокомментировал информацию о возможном уходе из команды главного тренера Юрия Сёмина, а также обратился к генеральному директору клуба Василию Кикнадзе.

Всё решает Кикнадзе. Но, думаю, будет очень большой ошибкой, если он примет решение не в пользу Сёмина. И сам Кикнадзе потом пострадает от этого. Предполагаю ли, что он недолго пробудет в клубе после этого? Конечно. Он сам себе выкопает яму. Он ещё не понимает этого. Думает, что возьмёт послушного молодого иностранного тренера, который будет ему заглядывать в рот, и решит все проблемы. Ничего подобного! Наоборот – он всё провалит. А Николич – тем более провалит. Потому, что «Локомотив» нужно знать и чувствовать. И иностранные тренеры в «Локомотиве» ничего не доказали и не выиграли ничего серьёзного.

Обращаюсь к Кикнадзе – переступи через себя! Посмотри на тренера, на обстановку, как общается с футболистами. Как проводит тренировки. Обрати внимание на атмосферу. Скажи: «Ребята, я буду вам помогать». Вот и всё, что нужно. Семину ведь не нужно ничего особенного. Не мешайте ему работать – он сам всё сделает. Нет, надо что-то выдумывать! Но в результате, это будет лишь во вред.

 Ранее на эту же тему высказался известный российский тренер Борис Игнатьев.

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Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 12:02
Как я и писал ранее Кикнадзе уже подписал себе приговор. Убрав Палыча, он просто ускорит его претворение в жизнь.
Палыч не только легенда Локо и наше всё, он очень грамотный специалист, который не только думает о сегодняшнем дне, а ещё и о будущем. В России нет тренера, который так умеет работать с молодыми как Палыч. Он постоянно подпускает к основе несколько молодых, не боясь, что это навредит команде. А что будет с новым тренером, типа Николича? Да он просто забудет про молодых, так как будет довлеть только результат.
В итоге и результата не будет и будущее будет туманным.
Если выход у Кикнадзе? Есть, "застрелиться", то есть уйти из Локо!
Faustello
Faustello ответ Jeck Denielse (раскрыть)
сегодня в 11:52, ред.
Возможно я могу пояснить, хотя могу легко и ошибаться.
Локо как и Зенит это дочка крупной компании.
В каждой крупной компании внутри существуют группы влияния, которые постоянно между собой конкурируют за первенство быть фаворитами у верхних фейсов. Там куча мотиваций, от чисто эгоистичных, до практичных - иметь возможность ставить своих людей, отводить удары от себя, переводить ответственность в неудачах на смежные подразделения и т.д.
Так вот это бурление постоянно затрагивает в т.ч. и кадры начиная от более или менее заметного уровня.
Так что повторюсь, могу ошибаться, но возможно тут даже Кикнадза не причем и является таким же инструментом как и Шпалыч. Просто одно лобби сейчас побеждает другое лобби.
Сп62
Сп62
сегодня в 11:45
По моему, тут не Кикнадзе правит. Здесь просматривается чья то крепкая рука.
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 11:36
Интересно, на сколько долго продержится.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 11:25
Зачем Кикнадзе вообще менять тренера ???
4 титула за 4 года - разве плохой результат ???
Или он собрался Клоппа или Гвардиолу звать,чтоб выиграть ЛЧ ???
Кикнадзе (и другие осваиватели бюджета) вообще высказались,что их конкретно не устраивает в Палыче ??
Как бы там ни было но Николич явно не Нагельсманн (РБ Лейпциг)...
И для чего приглашать парня уволенного за неудовлетворительные результаты из секешфехерварского "Фехервара".???

Вопросов полно...
Муть какая то нынче в Локо....
Я - за Палыча....
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 11:04
да сегодня многие хотят его видеть на костре))
112910415
112910415
сегодня в 11:03
процесс, похоже, не остановить
drug01
drug01
сегодня в 10:55
Время покажет.... Когда только?
cska1948
cska1948
сегодня в 10:50
В одном советском фильме, героиня Ирины Мирошниченкр говорит своему главному инженеру: "Мне не нужны умные, я сама умная! Мне нужны исполнительные!" Вот и Кикнадзе, по отношению к Сёмину, ведёт себя также.
Comdiv
Comdiv
сегодня в 10:37
Это точно произойдет.
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