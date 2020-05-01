Б. Игнатьев: «Кто бы ни пришёл вместо Сёмина, его роль — жертвенный баран»

Известный российский тренер прокомментировал информацию о возможном увольнении главного тренера московского «Локомотива» .

И еще очень важное: «Локомотив» для него — естественная среда обитания. Он тут родился и живет. Поэтому никто, кроме Семина, таких результатов на долгой дистанции у нас в России не дает — ни в «Локомотиве», ни в других командах. Юра, если внимательно посмотреть, такую ношу тянет, что вы! Она и физически кажется неподъемной, и морально. Любой сломается, что и бывало в «Локомотиве» уже сколько раз. А ему она по плечу. Потому что своя.

Кто бы ни пришёл вместо Сёмина, его роль в этом глупом сценарии — жертвенный баран. Болельщики никого не примут, это совершенно понятно. Сёмин — часть генетического кода «Локомотива». С ним так поступать нельзя, чему история нас уже учила. При любой неудаче рана будет кровоточить.

Юра, конечно, найдёт себе работу, если захочет. Он вне футбола не останется, тут вопросов нет. Другое дело, что без «Локомотива» он не живёт, а существует. А «Локомотив» без него сходит с рельсов и встаёт в тупик. Вот такая взаимосвязь. Поэтому я так думаю: наша задача — попытаться переломить ситуацию, даже если вопрос уже закрыт на уровне министра или еще выше.