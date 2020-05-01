ГлавнаяНовости

Евсеев: «Я добился пяти побед в пяти футбольных плей-офф»

сегодня, 10:02

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев рассказал о своих достижениях будучи игроком, а также вспомнил стыковые матчи с «Тамбовом» в 2019 году.

Думал как и когда рассказать о золотых матчах, я единственный игрок в чемпионатах России, кто выиграл 2 из 2: со „Спартаком“ у «Алании» и с „Локомотивом“ у ЦСКА (Яновский единственный игрок, кто оба раза в них проиграл). И вспомнил, что ведь у меня есть ещё победа за сборную России в стыках с Уэльсом. А уже как тренер я выиграл 2 переходных матча. С «Амкаром» у «Тамбова» и с „Уфой“ у «Томи». Пять побед в пяти футбольных плей-офф!

Удивительный рекорд. Что это: удача, сопутствующие обстоятельства, воля? Даже не могу описать словами. Надеюсь, что и дальше так будет.

Про золотые матчи и игры с Уэльсом уже всё рассказано. А вот история стыков с «Тамбовом» малоизвестна. Есть поговорка: для победы все средства хороши. Не считаю так, и не всегда это приводит к победе.

Первый матч был в Перми, мы играли с большим преимуществом, но забить смогли только в середине второго тайма. Вскоре забили ещё и выиграли 2:0, не оставив шансов сопернику. «Тамбов» тренировал тогда господин Талалаев, он был очень недоволен поражением и сказал напоследок: «Мы вас ждём».

Приехали в Тамбов. Конец мая, жара. А игра предстоит в закрытом манеже. Провели предматчевую тренировку: условия идеальные, кондиционер работает, вытяжка. Приезжаем на матч — всё выключено. Духота страшная. С игроков пот ручьём, с тренеров, со зрителей. Меня тогда приехала поддержать Таня! После игры наш исполнительный директор Денис Маслов рассказывает, что на его вопрос на предматчевом совещании о температуре воздуха в манеже человек из «Тамбова» (видимо, неискушённый в футбольных вопросах) ответил: тренер Талалаев запретил включать кондиционер и вытяжку во время игры, ему нужна духота. Если ему была нужна духота, нам была нужна победа. Выиграли 1:0 и 3:0 по сумме двух встреч.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Буква Р — Рекорд. Думал как и когда рассказать о золотых матчах, я единственный игрок в чемпионатах России, кто выиграл 2 из 2: с @fcsm_official у «Алании» и с @fclokomotivу ЦСКА (Яновский единственный игрок, кто оба раза в них проиграл). И вспомнил, что ведь у меня есть ещё победа за @teamrussia в стыках с Уэльсом. А уже как тренер я выиграл 2 переходных матча. С «Амкаром» у «Тамбова» и с @ufafc у «Томи». 5 побед в 5 футбольных плей-офф! Удивительный рекорд. До алфавита даже не думал о нем. Что это: удача, сопутствующие обстоятельства, воля? Даже не могу описать словами. Надеюсь, что и дальше так будет. Про золотые матчи и игры с Уэльсом уже все рассказано. А вот история стыков с «Тамбовом» малоизвестна. Есть поговорка: для победы все средства хороши. Не считаю так, и не всегда это приводит к победе. Первый матч был в Перми, мы играли с большим преимуществом, но забить смогли только в середине 2-го тайма. Вскоре забили еще и выиграли 2:0, не оставив шансов сопернику. «Тамбов» тренировал тогда господин Талалаев, он был очень недоволен поражением и сказал напоследок: «мы вас ждём». Приехали в Тамбов. Конец мая, жара. А игра предстоит в закрытом манеже. Провели предматчевую тренировку: условия идеальные, кондиционер работает, вытяжка. Приезжаем на матч — все выключено. Духота страшная. С игроков пот ручьём, с тренеров, со зрителей. Меня тогда приехала поддержать Таня! После игры наш исполнительный директор Денис Маслов рассказывает, что на его вопрос на предматчевом совещании о температуре воздуха в манеже человек из «Тамбова» (видимо неискушённый в футбольных вопросах) ответил: тренер Талалаев запретил включать кондиционер и вытяжку во время игры, ему нужна духота. Если ему была нужна духота, нам была нужна победа. Выиграли 1:0 и 3:0 по сумме двух встреч. #спорт #футбол #фкуфа #премьерлига #нашалигачемпионов #тинькоффпремьерлига #евсеев

Публикация от Evseev Vadim (@vadimevseev16)

 Также недавно Евсеев рассказал о самых сильных нападающих, против которых он играл.

Все новости
Валуев ответил Навальному, поддержавшему Фролова в его критике власти
Сегодня, 11:54 Комментарии4
Экс-президент «Локомотива»: «Кикнадзе сам себе выкопает яму»
Сегодня, 10:34 Комментарии11
Б. Игнатьев: «Кто бы ни пришёл вместо Сёмина, его роль — жертвенный баран»
Сегодня, 09:50 Комментарии12
Капитан «Чертаново»: «Играть ли нам в РПЛ — решать не Геркусу»
Сегодня, 09:23 Комментарии8
Геркус: «С трудом играем в РПЛ с 16 командами, сейчас будем мучиться c 18»
Сегодня, 08:37 Комментарии19
Генич о сокращении зарплат в «Спартаке»: «Думаю, бунта не произойдёт»
Сегодня, 04:36 Комментарии16
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
beefs
beefs
сегодня в 10:49
с чем и поздравляем
Тага Дага
Тага Дага
сегодня в 10:37
Неужели собирается в локо...
Sebastian Eniston
Sebastian Eniston
сегодня в 10:23
Евсеев Х вам ))))
Аpбитр
Аpбитр ответ VAN ARM (раскрыть)
сегодня в 10:18
Добрый день.
Снова поменяли местами команды в матче Энергетик-БГУ - Смолевичи. Данный матч пришлось удалить и добавить снова, наберитесь терпения и следите за линией.
mihaluch
mihaluch
сегодня в 10:13
Евсеев всё больше начинает раздражать.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 10:08
вот уже везде Я ))) хотя команда это МЫ)))))))
shlomo
shlomo
сегодня в 10:04
Молодец, что еще сказать
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100