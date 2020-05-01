Евсеев: «Я добился пяти побед в пяти футбольных плей-офф»

Главный тренер «Уфы» рассказал о своих достижениях будучи игроком, а также вспомнил стыковые матчи с «Тамбовом» в 2019 году.

Думал как и когда рассказать о золотых матчах, я единственный игрок в чемпионатах России, кто выиграл 2 из 2: со „Спартаком“ у «Алании» и с „Локомотивом“ у ЦСКА (Яновский единственный игрок, кто оба раза в них проиграл). И вспомнил, что ведь у меня есть ещё победа за сборную России в стыках с Уэльсом. А уже как тренер я выиграл 2 переходных матча. С «Амкаром» у «Тамбова» и с „Уфой“ у «Томи». Пять побед в пяти футбольных плей-офф!

Удивительный рекорд. Что это: удача, сопутствующие обстоятельства, воля? Даже не могу описать словами. Надеюсь, что и дальше так будет.

Про золотые матчи и игры с Уэльсом уже всё рассказано. А вот история стыков с «Тамбовом» малоизвестна. Есть поговорка: для победы все средства хороши. Не считаю так, и не всегда это приводит к победе.

Первый матч был в Перми, мы играли с большим преимуществом, но забить смогли только в середине второго тайма. Вскоре забили ещё и выиграли 2:0, не оставив шансов сопернику. «Тамбов» тренировал тогда господин Талалаев, он был очень недоволен поражением и сказал напоследок: «Мы вас ждём».

Приехали в Тамбов. Конец мая, жара. А игра предстоит в закрытом манеже. Провели предматчевую тренировку: условия идеальные, кондиционер работает, вытяжка. Приезжаем на матч — всё выключено. Духота страшная. С игроков пот ручьём, с тренеров, со зрителей. Меня тогда приехала поддержать Таня! После игры наш исполнительный директор Денис Маслов рассказывает, что на его вопрос на предматчевом совещании о температуре воздуха в манеже человек из «Тамбова» (видимо, неискушённый в футбольных вопросах) ответил: тренер Талалаев запретил включать кондиционер и вытяжку во время игры, ему нужна духота. Если ему была нужна духота, нам была нужна победа. Выиграли 1:0 и 3:0 по сумме двух встреч.