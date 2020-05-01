Клопп: «Не помню празднования золотого дубля „Боруссии“, я был сильно пьян»

Главный тренер «Ливерпуля» рассказал, что из-за большого количества выпитого алкоголя не помнит празднования после золотого дубля с «Боруссией» в 2012 году.

Наше празднование было очень оригинальным. Праздник действительно вышел великим, все бегали туда-обратно. Сегодня такого уже не случится.

Я сильно напился в 2011 году, но в 2012 году после золотого дубля я вообще не заметил праздника. Вот что алкоголь делает с людьми. Не пейте — потеряете воспоминания о важных моментах своей жизни.