ГлавнаяНовости

Клопп: «Не помню празднования золотого дубля „Боруссии“, я был сильно пьян»

сегодня, 14:47

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал, что из-за большого количества выпитого алкоголя не помнит празднования после золотого дубля с «Боруссией» в 2012 году.

Наше празднование было очень оригинальным. Праздник действительно вышел великим, все бегали туда-обратно. Сегодня такого уже не случится.

Я сильно напился в 2011 году, но в 2012 году после золотого дубля я вообще не заметил праздника. Вот что алкоголь делает с людьми. Не пейте — потеряете воспоминания о важных моментах своей жизни.

«Боруссия» в 2012 году выиграла чемпионат и Кубок Германии. 

Недавно «Ливерпуль» показал фото молодого Клоппа.

Все новости
Хавбек «Астон Виллы» Хурихейн: «Грилиш слишком хорош для нашей команды»
Сегодня, 14:15 Комментарии2
Бывший врач «Челси» посетовала на опасность возобновления сезона в АПЛ
Сегодня, 13:40 Комментарии5
Министр спорта Франции призвала недовольные клубы обращаться в суд
Сегодня, 13:07 Комментарии5
Роджерс: «„Ливерпуль“ заслуживает чемпионского титула в АПЛ»
Сегодня, 11:22 Комментарии10
Ринкон: «В „Реале“ я сталкивался с расизмом»
Сегодня, 11:09 Комментарии6
Сетьен: «Месси и „Барселона“ всегда будут вместе»
Сегодня, 10:52 Комментарии11
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
VAN ARM
VAN ARM ответ Q-J-G (раскрыть)
сегодня в 15:03
добрый день) было интересно узнавать что я или у меня есть клоны)) т.к. играю один и клонов не имею.))
STVA 1
STVA 1
сегодня в 14:58
Нормальное состояние
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 14:57
Дак ведь и немудрено!
VAN ARM
VAN ARM ответ Аpбитр (раскрыть)
сегодня в 14:57
скоро игра ))или ставок не будет?
beefs
beefs
сегодня в 14:50
это бывает с каждым
shlomo
shlomo
сегодня в 14:47
Не фига себе признался
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100