Министр спорта Франции призвала недовольные клубы обращаться в суд

Министр спорта Франции Роксана Марасиняню заявила, что все клубы, недовольные досрочным завершением сезона во Франции, могут обратиться в суд.

Если они считают нужным обратиться в суд, пусть обращаются. В подобной ситуации всегда будут довольные и недовольные. Хотелось бы видеть от всех солидарность и ответственность. Призываю состоятельных людей не придираться, так как сейчас нужно думать о других, об обществе. Каждый должен уметь принимать потери.