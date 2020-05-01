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Министр спорта Франции призвала недовольные клубы обращаться в суд

сегодня, 13:07

Министр спорта Франции Роксана Марасиняню заявила, что все клубы, недовольные досрочным завершением сезона во Франции, могут обратиться в суд.

Если они считают нужным обратиться в суд, пусть обращаются. В подобной ситуации всегда будут довольные и недовольные. Хотелось бы видеть от всех солидарность и ответственность. Призываю состоятельных людей не придираться, так как сейчас нужно думать о других, об обществе. Каждый должен уметь принимать потери.

Ранее несогласие с досрочным завершением сезона выразили «Лион», «Тулуза» и «Амьен». 

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oFANATo
oFANATo
сегодня в 14:05
И обратятся.

К гадалке не ходи.
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 13:49
Смелая дама, молодчина!
Naimi Nabi
Naimi Nabi
сегодня в 13:35
тулуза в дне еще не довольно
berda2003
berda2003
сегодня в 13:31
и что суд сделает? назначит мини-турнир среди троих бунтовщиков? пусть идут жаб ловить...
beefs
beefs
сегодня в 13:08
вот это правильно
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