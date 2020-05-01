Хавбек «Астон Виллы» Хурихейн: «Грилиш слишком хорош для нашей команды»

Полузащитник «Астон Виллы» поделился мнением об уровне игры своего одноклубника .

Он игрок высочайшего класса. С точки зрения чистых способностей, абсолютного мастерства и уровня техники он, несомненно, лучший игрок, с которым я играл на сегодняшний день. Он просто получил этот дар.

За те три года, что я нахожусь в «Вилле», он развился, поднял свою игру на новый уровень, особенно в этом году в Премьер-Лиге.



Он действительно взял лигу штурмом. Добиться большого трансфера — это только вопрос времени, потому что, если быть предельно честным, он слишком хорош для нашей команды.