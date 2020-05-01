Бывший врач «Челси» посетовала на опасность возобновления сезона в АПЛ

1588329604

сегодня, 13:40

Бывший врач «Челси» Ева Карнейро поделилась мнением о возможных последствиях поспешного возобновления сезона в АПЛ на фоне пандемии коронавируса.

Нужен только один случай, чтобы все взорвалось. Это подвергнет риску многих людей. Безопасность и взаимодействие должны быть лучше.



Если футбол должен возобновиться, то нужно сделать акцент на тестировании, так же потребуется дополнительный уровень подготовки.

Тем временем «Челси» попросил иностранных игроков вернуться в Англию к воскресенью для скорого возобновления тренировок.