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Бывший врач «Челси» посетовала на опасность возобновления сезона в АПЛ

сегодня, 13:40

Бывший врач «Челси» Ева Карнейро поделилась мнением о возможных последствиях поспешного возобновления сезона в АПЛ на фоне пандемии коронавируса.

Нужен только один случай, чтобы все взорвалось. Это подвергнет риску многих людей. Безопасность и взаимодействие должны быть лучше.

Если футбол должен возобновиться, то нужно сделать акцент на тестировании, так же потребуется дополнительный уровень подготовки.

Тем временем «Челси» попросил иностранных игроков вернуться в Англию к воскресенью для скорого возобновления тренировок. 

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Все комментарии
VIPded
VIPded
сегодня в 14:23
От безделия скорее рванут куда-нибудь и вирус подцепят...
shlomo
shlomo
сегодня в 14:07
Хотелось бы возобновить
Zenit_84
Zenit_84
сегодня в 13:52
Лучше подождать
beefs
beefs
сегодня в 13:50
правильно говоришь, молодец
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 13:46
думаю будет принято верное решение))
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